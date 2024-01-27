Saturday, 27 January 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تبرئة سجين بعد 32 عاما

1/27/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أفرجت السلطات الإيطالية عن راعٍ بعد أن قضى أكثر من ثلاثة عقود في السجن، لإدانته بارتكاب جريمة قتل ثلاثية على جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط، وهي جريمة لم يرتكبها.
وبرأت محكمة استئناف بنيامينو زونشيدو (58 عاما) من جميع التهم المنسوبة إليه، الجمعة، في روما. وأسقط القضاة حكم السجن مدى الحياة؛ لأن الراعي ((لم يرتكب الجريمة)).
وقال زونشيدو بعد حكم البراءة: ((هذه نهاية كابوس)).
وقد أدانت محكمة سابقة الراعي بقتل ثلاثة رجال، صاحب مزرعة ونجله وراعٍ آخر، بجبال سردينيا في يناير 1991. واعتمدت الإدانة على شهادة رجل آخر أصيب إصابة خطيرة في الهجوم.
وزعم الرجل، في البداية، أنه تعرف إلى المهاجم، لكنه غيّر إفادته تحت ضغط الشرطة، واتهم زونشيدو. وقد تراجع الرجل الآن عن روايته الأصلية.
وقد قوبل الحكم ببراءة زونشيدو بالتصفيق في قاعة المحكمة من عائلته وأصدقائه.
وقضى زونشيدو 32 عاما في السجن بسبب إدانته بشكل خاطئ، ومن المقرر أن يحصل على تعويض.

MENAFN27012024000089011017ID1107775715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث