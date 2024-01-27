الحدائق والغابات تقوي العظام

(MENAFN
- Al Watan) توصلت مجموعة من الباحثين إلى أن الأطفال الذين يعيشون على مسافة قريبة من مساحة خضراء، مثل الحديقة أو الغابة، هم أكثر عرضة للحصول على عظام أقوى وأكثر صحة.
ووفقًا لدراسة تم نشرها في مجلة ((ساينس أليرت))، فإنها تعتبر الأولى من نوعها، وهي تدعم الأدلة السابقة التي وجدت أن البالغين الذين يعيشون في المناطق الأكثر خضرة يميلون إلى الحصول على قوة عظام أعلى أيضًا.
وفي بلجيكا، من بين 327 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، وجد الباحثون في جامعة هاسلت، أن أولئك الذين يعيشون في الأماكن الأكثر خضرة لديهم كثافة معدنية أعلى في العظام.
علاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين عاشوا في المناطق الأكثر خضرة وعلى بعد 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من مساحة خضراء طويلة كانوا أقل عرضة بنسبة %61 لهشاشة العظام.
وكانت النتائج متسقة بين الجنسين، حتى إنها أخذت في الاعتبار عددًا كبيرًا من العوامل الأخرى، بما في ذلك الوزن، والعرق، والوقت اليومي الذي يقضيه أمام الشاشة، ومكملات الفيتامينات، واستهلاك الألبان، والموسم، والمستوى التعليمي للأم، ومتوسط الدخل السنوي.
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