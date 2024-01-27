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الحدائق والغابات تقوي العظام

1/27/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت مجموعة من الباحثين إلى أن الأطفال الذين يعيشون على مسافة قريبة من مساحة خضراء، مثل الحديقة أو الغابة، هم أكثر عرضة للحصول على عظام أقوى وأكثر صحة.
ووفقًا لدراسة تم نشرها في مجلة ((ساينس أليرت))، فإنها تعتبر الأولى من نوعها، وهي تدعم الأدلة السابقة التي وجدت أن البالغين الذين يعيشون في المناطق الأكثر خضرة يميلون إلى الحصول على قوة عظام أعلى أيضًا.
وفي بلجيكا، من بين 327 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، وجد الباحثون في جامعة هاسلت، أن أولئك الذين يعيشون في الأماكن الأكثر خضرة لديهم كثافة معدنية أعلى في العظام.
علاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين عاشوا في المناطق الأكثر خضرة وعلى بعد 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من مساحة خضراء طويلة كانوا أقل عرضة بنسبة %61 لهشاشة العظام.
وكانت النتائج متسقة بين الجنسين، حتى إنها أخذت في الاعتبار عددًا كبيرًا من العوامل الأخرى، بما في ذلك الوزن، والعرق، والوقت اليومي الذي يقضيه أمام الشاشة، ومكملات الفيتامينات، واستهلاك الألبان، والموسم، والمستوى التعليمي للأم، ومتوسط الدخل السنوي.

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