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ثلث البريطانيين يقبلون تعدد الزوجات

1/27/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة من جامعة سوانسي أن %33 من الرجال في المملكة المتحدة منفتحون على فكرة تعدد الزوجات أو الشريكات على المدى الطويل، وعلى العكس من ذلك، أعربت %11 فقط من النساء المشاركات عن انفتاحهن على تعدد الزوجات، بشرط أن تكون قانونية وتوافقية.
ومن خلال دراسة نشرت في مجلة ((ساينس تيك دايلي))، سأل الباحثون 393 رجلاً وامرأة في بريطانيا عن شعورهم تجاه العلاقة التي تشبه تعدد الزوجات (حيث يتزوج الرجل أكثر من امرأة).
وأظهرت الدراسة التي نشرت في أرشيف السلوك الجنسي، أن %9 من الرجال قالوا إنهم سيتشاركون مع شريكة، في حين أبدى %5 فقط من النساء اهتماما بمثل هذا الترتيب.
وقال الدكتور أندرو توماس، المؤلف الرئيسي للدراسة: ((بمقارنة تعدد الزوجات وتعدد الأزواج بشكل مباشر، كان الرجال أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف لقول))نعم)) مقارنة مع النساء.
يختلف قبول الرجال والنساء لهذه الفكرة باختلاف الثقافات. في بريطانيا، لا يتم الاعتراف بهذه الممارسات قانونيًا أو يتم تبنيها على نطاق واسع في الثقافة السائدة، حيث يعتمد الإطار القانوني على الزواج الأحادي.
في المقابل، تمارس بعض الثقافات حول العالم تاريخيًا وحاليًا تعدد الزوجات.

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