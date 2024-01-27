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غداة قرار محكمة العدل الدولية.. قصف إسرائيلي عنيف على غزة - جريدة الوطن السعودية

1/27/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Al Watan) غداة قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وسعت إسرائيل من عمليات القصف على قطاع غزة بشكل كبير اليوم، خصوصا على جنوب القطاع.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وأكدت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى أن الإسرائيليين يمنعون طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وقالت في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأشارت إلى أنه "في اليوم 113 للعدوان الصهيوني، ارتكب العدو الإسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و 310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". وأكدت أيضا أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت يوم أمس الجمعة مقتل 183 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى الإجمالي حينها منذ بدء الحرب إلى 26083.
ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" في ظل كارثة إنسانية وصحية تضرب القطاع.

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