Saturday, 27 January 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة: 66% خفض نسبة الإحالات لخارج المناطق - جريدة الوطن السعودية

1/27/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت "الصحة" خلال رحلتها في عام 2023 تقديم خدماتها التي تسعى لتعزيز صحة المجتمع، وتطوير الخدمات الصحية ورفع وقاية الأفراد، وذلك ضمن جهودها الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030. وذكرت "الصحة" أنها أطلقت في عام 2023 المركز السعودي للبروتون لعلاج السرطان بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما ارتفع عدد مراكز الأورام من 9 مراكز إلى 18 مركزاً، فيما وقعت "الصحة" أكثر من 138 اتفاقية في ملتقى الصحة العالمي بأكثر من 13 مليار ريال، بالإضافة لتصنيع الأنسولين محلياً بعد اتفاقية أكتوبر، لافتة إلى أنها تستشرف عام 2024 بخطى جديدة واستعدادات أكبر.
وأوضحت الوزارة في تقرير إحصائي أن عام 2023 شهد تدشين عدة مستشفيات، منها مستشفى التخصصي في جازان، ومستشفى عام في كل من رفحاء والدرب والدرعية، إضافة إلى تدشين العيادات الافتراضية والعديد من العيادات المتنقلة، مما أسهم في خفض نسبة الإحالات لخارج المناطق إلى 66%، في حين انخفضت مدد انتظار العمليات إلى 24 يوما بدلاً من شهرين.
وقالت الوزارة إن متوسط العمر المتوقع للفرد ارتفع من 74 إلى 77 عبر رفع وقاية الأفراد، وتعزيز صحة المجتمع، والمستهدف 80 سنة في عام 2030، مشيرة إلى ارتفاع رقعة تغطية الخدمات الصحية بالمملكة إلى 94%، خلال 2023، متجاوزة سقف المستهدف 88%، فيما تم تسجيل أكثر من 126 مليون جرعة في سجل التطعيمات الوطنية.
وبيّن التقرير أن الوزارة أطلقت منصة "نفيس" الرقمية التي تسهم من خلال خدماتها الصحية والتأمينية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز تحول القطاع الرقمي بالمملكة، حيث تقدم خدماتها لتسهيل تبادل البيانات بين أطراف العلاقة في القطاع الصحي، كما واصلت تقديم خدمة البريد الدوائي، ليزيد عدد الشحنات الدوائية التي أوصلتها لمنازل المرضى عن 1.9 مليون شحنة دوائية، فيما أنقذ الإسعاف الجوي ثلاثة أضعاف ممن أنقذهم في العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد الممارسين الصحيين الذين خدموا الحجاج في موسم 2023، بلغ أكثر من 30 ألف ممارس.
يذكر أن "الصحة" تسعى جاهدة لتقديم خدمات صحية مُرضية للمواطنين والمواطنات وترقى للتطلعات، وقد نتج عن ذلك حصول 14 مختبراً إقليمياً مرجعياً في السعودية على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، بالإضافة إلى استمرارها في تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية، ومن ذلك تخريج 10 آلاف دارس عبر الهيئة الصحية للتخصصات الصحية، وفوز مرشحة المملكة الدكتورة حنان بلخي بقيادة مكتب منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط.

MENAFN27012024000089011017ID1107775711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث