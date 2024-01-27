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نائب أمير مكة يستهل جولاته التفقدية بزيارة الليث والقنفذة غدا - جريدة الوطن السعودية

1/27/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، غداً الأحد أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة، بمحافظتي الليث والقنفذة.
وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن هذه الجولات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من لدن مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانياً على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.
ويترأس الأمير سعود بن مشعل اجتماعات المجالس المحلية والتي يتخللها استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والأخرى المعتمدة، كما تتم مناقشة سُبل تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتأخرة، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتُسهم الزيارات السنوية لمحافظات المنطقة، في تحويل الكثير من طلبات الأهالي بفضل الله ثم بدعم القيادة إلى مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لسكان محافظات المنطقة وزوارها.

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