((رصانة)) يصدر تقريره الإستراتيجي السنوي 2023-2024م - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، الذي يلخص أبرز الأحداث الدولية ويراقب التحركات الإقليمية الدولية، خصوصًا في أوروبا، وبما يشمل أيضًا إفريقيا والشرق الأوسط ووسط وشرق آسيا ومنطقة القوقاز وغيرها من الساحات، تقريره الإستراتيجي السنوي الثامن 2023-2024م.

وناقش التقرير في محور ((التطورات في البيئة الدولية)) عددًا من الملفات منها ((اتجاهات الصراع في أوكرانيا وتداعياته على الغرب وروسيا)). وتضمن، خيارات أطراف الصراع بعد إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد وتداعيات توسع حلف الناتو على الاستقرار الأوروبي، وعودة ألمانيا.. قراءة في الاستراتيجية الأولى للأمن القومي، مستشرفًا اتجاهات الصراع في أوكرانيا وتأثيراته من حيث تكلفة الحرب، والبعد الجغرافي بخصوص الضمانات الأمنية لأوكرانيا وعضويتها في حلف الناتو وهي المعضلة التي ستدفع نحو سيناريو حرب طويلة الأمد.

ومن الملفات أيضًا ((التنافس الأمريكي-الصـيني والـتـوازن الاســـتراتيـجــي في شــرق آســـــيا))، الذي تناول أبـعـــاد السـياسـات الأمـريكـية لتـطويـق الصـيـن، والتـحـركـات الصــينــيـة المنـاهضـة للسـياسـات الأمـريكـية، والـرقـائـق الإلكترونـية.. القـضـيـة الأكـثـر اشـتـعـالًا، وتداعيات الـتنــافـــس الـقـطـبـي على الـتـوازن الاســتراتيـجـي شرقي آسـيا، ثم مــآلات التـنـافـس والتوازن الاستراتيجي في شرق آسيا خـلال 2024م. كما توقع التقرير في هذا المضمار استمرارية اتجاه التأرجح ما بين التصعيد غير المفضي للحرب والتهدئة واستمرارية التصعيد بالنظر إلى مركزية القضايا العالقة، ومزيد من التصعيد بين دول شرق آسيا.

واستعرض المحور ملف ((تفاعلات الاقتصاد العالمي واتجاهاته))، متناولًا تشخيص واقع ومسارات الاقتصاد العالمي، والاتجاهات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية، واختتم مستشرفًا احتمالية تباطؤ الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، تزامنًا مع احتمالات تخفيف أسعار الفائدة في عام 2024م، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهو السيناريو الأقرب للتصور على المدى القريب، وارتفاع مستويات الديون الحكومية التي ستزيد الاضطرابات المالية، وكذلك انحصار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأسعار الطاقة والمعادن والغذاء، وأسعار الفائدة والديون الحكومية، وأزمة الصين العقارية التي يمكن أن تجلب هدوءًا عام 2024م، والعكس صحيح.

وأخيرًا، تناول هذا المحور بالتحليل ملف ((القضايا الأمنية والمنافسة في المجالات غير التقليدية))، الذي تطرق إلى القوى الكبرى ومعضلة الذكاء الاصطناعي، والرقائق المتقدمة وسباق التسلح الجديد، وأثر التكنولوجيا العسكرية على أنماط الحروب الحديثة، وتزايد التسابق لغزو الفضاء، وأبعاد التنافس الدولي على الموارد في القطب الشمالي، وأوروبا وإشكالية الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ثم مستقبل التنافس الدولي في المجالات غير التقليدية الذي يُبنى على أن من يمتلك القوة التكنولوجية والموارد الحاسمة في المستقبل، سيقبض على دفة القيادة. وتوقع أنه ستزداد المنافسة بين واشنطن وبكين من جهة، وواشنطن وموسكو من جهة ثانية.

كما تناول التقرير السنوي لعام 2023م في محوره الثاني ((التحولات الإستراتيجية في السياسة السعودية))، وتشير النظرة الإجمالية إلى أوضاع المملكة العربية السعودية عام 2023م، حسب التقرير، إلى أنها بلغت في هذا العام المستوى الأعلى للتميز في أدائها الداخلي والخارجي.

وجرى تناول التحولات الإستراتيجية في السياسة السعودية لعام 2023م، عبر أربعة محاور، هي: سياسات التحديث والحكم الرشيد في إطار رؤية 2030، تنويع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط، القوات المسلحة والتحولات الدفاعية والتصنيع العسكري، وأخيرًا السعودية صانع السلام ومحفز الاستقرار الإقليمي.

كذلك ناقش التقرير في سياسات التحديث والحكم الرشيد في إطار رؤية 2030، أهم التحولات السعودية الداخلية ومسارات التحديث في ثمانية أجزاء، تناول أولها سياسات الدولة في تعزيز الهوية الوطنية، وناقش الثاني أوضاع المرأة السعودية وسياسات تمكينها، والثالث للسياسة التعليمية ودعم الابتكار والبحث العلمي، والرابع للهوية العمرانية والمحافظة على التراث الوطني، والخامس للذكاء الاصطناعي وسياسات التحول الرقمي، والسادس دور الرياضة في تعزيز القوة الناعمة للمملكة، والسابع لتحليل دلالات فوز السعودية بتنظيم إكسبو لعام 2030م، والثامن يركز على أبعاد الحراك الثقافي والأدبي في السعودية.

و تناول التقرير تنويع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط بالمملكة عبر مؤشرات، تمثلت في: التحول نحو مشروعات الطاقة النظيفة، والدبلوماسية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، وإستراتيجية الأمن الغذائي، واللوجستيات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، وإستراتيجية التصنيع المحلي وبروز السعودية وجهة سياحية جاذبة.

وفي ما يتعلق بالقوات المسلحة والتصنيع العسكري، فقد أفادت تقارير في أواخر عام 2022م بأن المملكة تستعد لإطلاق إستراتيجية الدفاع الوطني خلال عام 2023م،‏ ووفق خبير عسكري سعودي، فإن المملكة لديها إستراتيجية دفاع وطني وإستراتيجية عسكرية تخضعان للتحديث ضمن خطة تطوير وزارة الدفاع، وتضمن هذا المحور ((برامج تطوير القوات المسلحة 2023م، وتوطين الصناعات العسكرية 2023م)).

كما أشار التقرير إلى السعودية باعتبارها ((صانع سلام ومحفزًا على الاستقرار الإقليمي)) عبر الرؤية السعودية للعالم وللشرق الأوسط، ولعب السعودية دور الوسيط على المستوى الدولي، اعتمادًا على مصداقيتها وموثوقيتها عالميًّا، وكذا عبر فرض المملكة نفسها عالميًّا بتحولاتها الداخلية المتسارعة وتوجهاتها الجريئة في سياستها الخارجية، وبقفزاتها في المؤشرات التنموية خلال سنوات معدودة.

يستكمل المحور الثالث (تطورات الحالة الإيرانية) ما بدأ في استشرافه التقرير السنوي لمعهد ((رصانة)) 2022م. حيث يستعرض تقرير العام 2023من ما آلت إليه الأمور في جميع النواح الداخلية وحتى علاقة إيران بالعالم العربي والقوى الإقليمية والدولية. يبدأ المحور بالتطورات الداخلية في إيران، ويناقش خلال 4 نقاط مختصرة وموجزة التفاعلات الداخلية في إيران وانعكاساتها على النظام الحاكم.

ويستهل المحور بأداء حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومواقف التيارات السياسية قبل الانتخابات ومدى التفاعل معها وكيفية حشد النظام الإيراني للانتخابات التي يعتبرها بمثابة استفتاء على شعبيته. ثم تناقش النقطة الثانية، السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية التي ينتهجها النظام ومدى تأثيرها على الأوضاع المعيشية وحياة المواطن الإيراني. وفي النقطة الثالثة، يستعرض مواقف القوى الداخلية في إيران من عودة العلاقات مع السعودية بعد اتفاق بكين. وفي النقطة الرابعة، يدرس كيف يتعامل النظام الإيراني مع أزمة الحجاب ورؤيته لشرعيته الحاكمة بعد الاحتجاجات في 2022م ومقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

أما في النقطة الثانية من المحور والخاصة بالسياسة الإيرانية تجاه الدول العربية، فيستهلها المحور بالموقف الإيراني من المبادرة الدولية في اليمن، وكيف يتعامل معها النظام الإيراني، وفي النقطة الثانية، يفند علاقات إيران مع العراق ونظره النظام الإيراني للدولة العراقية، ثم يشرح تحديثات النفوذ الإيراني في سوريا، وفي النقطة الرابعة، يبين العلاقات مع لبنان وما الذي تريده إيران بالتحديد من لبنان خاصة في ظل عملية طوفان الأقصى.

وفي النقطة الثالثة من المحور، والذي يستعرض علاقات إيران مع القوى الإقليمية والدولية، فيبدأ بشرح طبيعة العلاقات بين إيران وأمريكا ومدى التعقيد الذي يكتنف تلك العلاقة، خاصة في ظل التطورات التي تجري في فلسطين بعد عملية طوفان الأقصى. وفي النقطة الثانية، يوضح تداعيات الضغوط الأوروبية على إيران ومدى نجاحها.

ثم يشرح كيف تعاملت إيران مع التغلغل الصيني والروسي والتركي في منطقة القوقاز، وما هي الأساليب التي استخدمتها للعودة مرة أخرى. وفي النقطة الرابعة، يفند التقرير علاقة إيران مع باكستان بعد رحيل عمران خان، وكيف آثر ذلك بالسلب على طبيعة العلاقات بين البلدين. وفي النقطة الخامسة، ناقش التقرير ما اعتبره تأزم للعلاقات بين إيران وطالبان أفغانستان والمشاكل الحدودية التي نشبت فيما بينهما وكيف تعامل معها كل طرف على حدة. وفي النقطة الخامسة والأخيرة، شرح التقرير دوافع وتحرك إيران تجاه قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية، على اعتبار أن في ذلك انتصار سياسي على أمريكا.

وقال رئيس المعهد الدكتور محمد السلمي، إن المعهد يُعدُّ مؤسسة فكرية رائدة في التحليل الإستراتيجي والدراسات وتطوير السياسات حول الشؤون الإيرانية والإقليمية والدولية، كما يعتبر معهدًا أهليًّا غير ربحي مستقلًّا، يساعد في تحسين السياسات واتخاذ القرارات وبناء رأي عام من خلال الدراسات والتحليل بموضوعية وحيادية.

وأبان الدكتور السلمي أن التقرير السنوي يناقش في مجمله ثلاثة محاور رئيسية، الأول التطورات في البيئة الدولية، فيما يتناول المحور الثاني التحوُّلات الإستراتيجية في السياسة السعودية، أما المحور الثالث فيستعرض تطوُّرات الحالة الإيرانية، وأن تقسيم التقرير على هذه المحاور يؤكد حرص المعهد على أن يكون تقريره السنوي رائدًا في مواكبة التطوُّرات الدولية والإقليمية، سواء على الساحة الدولية، التي تتّسع فيها رقعة التنافس بين القُوى الكبرى، أو في البيئات الإقليمية، التي تشهد حراكًا مهمًّا وتطورات في العلاقات بين دولها، سواء كانت علاقات تعاونية أم صراعية.

وذكر الدكتور السلمي أن التقرير أيضًا تناول الملف الاقتصادي ضمن التحوُّلات الإستراتيجية في الساحة الدولية، وجانبًا من القضايا والاتّجاهات المُثارة خلال عام 2030م، وذلك عبر جزأين، الأول يشخِّص واقع الاقتصاد العالمي في عام 2023م، بينما يتناول الجزء الثاني جانبًا من الاتّجاهات الاقتصادية المتصاعدة على الساحة الدولية، كما استعرض التقرير قضايا الأمن غير التقليدي، ومن أبرزها معضلة الذكاء الاصطناعي، والرقائق المتقدِّمة باعتبارها أحد مجالات سباق التسلُّح الجديد، وأثر التكنولوجيا العسكرية في أنماط الحروب، والعودة إلى سباق الفضاء، وأبعاد التنافس الدولي على الموارد في القطب الشمالي، وأخيرًا التعاطي الأوروبي مع الهجرة غير الشرعية عبر المتوسِّط، باعتبارها أبرز قضايا الأمن غير التقليدي على الساحة الدولية خلال عام 2023م.

وأضاف الدكتور السلمي أن التقرير استعرض القضايا الفكرية الأيديولوجية المتعلقة بالإسلام السياسي وصراع الأصوليات، وعودة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع قيادة السعودية المنطقة من أجل تصفير المشكلات، وسياسة العمل والتحرك الجماعي لمنظومة دول الخليج العربي، والصراع الروسي-الأوكراني.

ونوه الدكتور السلمي بأن التقرير خصَّص محورًا كاملًا للحديث عن تطورات الحالية الإيرانية داخليًّا، خصوصًا تعرُّض حكومة إبراهيم رئيسي لانتقادات شديدة بسبب قمع الحريات وضعف الاقتصاد، وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس 2024، والأداء الاقتصادي الضعيف للجمهورية الإيرانية، وتزايد معدلات البؤس وتقويض الأمن الصحي والغذائي، وعودة العلاقات الإيرانية-السعودية، وكذلك مستوى السياسة الإيرانية تجاه دول العالم العربي، والعلاقات الإيرانية مع العراق، وميزان النفوذ الإيراني في سوريا، وتمدده على الساحة اللبنانية، وعلاقة إيران بالقوى الدولية والإقليمية، وتأثر العلاقات الإيرانية-الأوروبية في 2023م باحتجاجات الحجاب، وكذلك علاقات إيران بدول آسيا الوسطى والقوقاز وباكستان وأفغانستان، وعلاقات إيران مع بعض دول أمريكا اللاتينية.