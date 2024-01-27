القصيم تحتفي باليوم الدولي للتعليم

(MENAFN
- Al Watan) احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم الدولي للتعليم، والذي يصادف 24 يناير، تحت شعار ((التعليم من أجل السلام الدائم))، تأكيدًا على الدور الذي يؤديه التعليم في تعزيز القيم، وبناء المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام في العالم.
وشارك مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح في افتتاح الملتقى الأول ليوم التعليم العالمي، بعنوان ((تعزيز تكامل المؤسسات التعليمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030))، بمقر مركز المؤتمرات في جامعة القصيم، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بالمملكة، إيمانًا منها بأهمية التعليم في الارتقاء بالوطن والمواطن، وتبرز جهود وزارة التعليم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في التعليم.
واهتمت الإدارة العامة بتحسين البيئة التعليمية وتوفير الفرص التدريبية، للطلاب والطالبات، ومنسوبي المدارس، وخلق الأجواء والمعطيات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية ومهارية ناجحة وهادفة، وترسيخ قيم الأمان والعدالة والتسامح ونبذ التطرف تماشيًا مع توجهات وزارة التعليم وتطلعات رؤية المملكة 2030.
كما حرصت إدارة تعليم القصيم على تطوير العملية التعليمية من خلال تقديم حزمة من البرامج والمبادرات التي تحث على أهمية التعليم، وتحسين نواتج التعلم، حيث قدمت العديد من البرامج التطويرية للمعلمين والمعلمات؛ لدورهم المحوري في غرس وتنمية القيم والمبادئ السليمة والصحيحة والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، إضافة إلى البرامج الطلابية النوعية، والأنشطة التطوعية التي تعزز من المهارات والقدرات المعرفية والسلوكية؛ مما جعل تعليم القصيم يحصد العديد من الجوائز في المسابقات العالمية والإقليمية والمحلية.
MENAFN27012024000089011017ID1107775704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.