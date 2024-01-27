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القصيم تحتفي باليوم الدولي للتعليم

1/27/2024 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم الدولي للتعليم، والذي يصادف 24 يناير، تحت شعار ((التعليم من أجل السلام الدائم))، تأكيدًا على الدور الذي يؤديه التعليم في تعزيز القيم، وبناء المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام في العالم.
وشارك مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح في افتتاح الملتقى الأول ⁧‫ليوم التعليم‬⁩ العالمي، بعنوان ((تعزيز تكامل المؤسسات التعليمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030))، بمقر مركز المؤتمرات في جامعة القصيم، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بالمملكة، إيمانًا منها بأهمية التعليم في الارتقاء بالوطن والمواطن، وتبرز جهود وزارة التعليم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في التعليم.
واهتمت الإدارة العامة بتحسين البيئة التعليمية وتوفير الفرص التدريبية، للطلاب والطالبات، ومنسوبي المدارس، وخلق الأجواء والمعطيات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية ومهارية ناجحة وهادفة، وترسيخ قيم الأمان والعدالة والتسامح ونبذ التطرف تماشيًا مع توجهات وزارة التعليم وتطلعات رؤية المملكة 2030.
كما حرصت إدارة تعليم القصيم على تطوير العملية التعليمية من خلال تقديم حزمة من البرامج والمبادرات التي تحث على أهمية التعليم، وتحسين نواتج التعلم، حيث قدمت العديد من البرامج التطويرية للمعلمين والمعلمات؛ لدورهم المحوري في غرس وتنمية القيم والمبادئ السليمة والصحيحة والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، إضافة إلى البرامج الطلابية النوعية، والأنشطة التطوعية التي تعزز من المهارات والقدرات المعرفية والسلوكية؛ مما جعل تعليم القصيم يحصد العديد من الجوائز في المسابقات العالمية والإقليمية والمحلية.

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