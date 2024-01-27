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Apple تتصدر سوق شحنات الهواتف بالصين

1/27/2024 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت بيانات، أن شركة (Apple) استحوذت، العام الماضي، على أكبر حصة من شحنات الهواتف الذكية في السوق الصينية للمرة الأولى، رغم المنافسة الشديدة من شركات محلية، بينها هواوي العائدة بقوة.
وأفادت بيانات لمؤسسة كاناليس التي تُعنى بتحليل أسواق التكنولوجيا في العالم أن الحصة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت %19.
وجاء الأداء القوي لشركة أبل في الصين العام الماضي، بعد تراجع مبيعاتها عام 2022، بسبب تقليص الإنتاج في المصانع الصينية نتيجة سياسة مكافحة كوفيد التي اتبعتها بكين.
ويأتي الأداء القوي أيضا في أعقاب موقف متشدد تجاه الشركة من جانب بكين، مع تزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع التكنولوجيا.
وذكرت تقارير إعلامية، العام الماضي، أن الموظفين الحكوميين في الصين تلقوا تعليمات بعدم استخدام هواتف آيفون في العمل، على خلفية مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ونفت الخارجية الصينية، في سبتمبر، وجود حظر، لكنها قالت إن التقارير كشفت عن ((حوادث أمنية تتعلق بهواتف أبل المحمولة)).
وخلال زيارة إلى بكين، في مارس، قال الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، إن شركته تتمتع بعلاقة ((تعايش)) مع الصين.
وحلت خلف شركة أبل العام الماضي في سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين ثلاث شركات محلية، هي: ((فيفو)) و((أوبو)) و((أونور)).
والشحنات هي الأجهزة التي ترسلها الشركات إلى طرف ثالث، ولا تعكس المبيعات المباشرة، لكنها رغم ذلك تمنح مؤشرًا على الطلب.

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