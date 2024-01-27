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جازان تتوهج بالشعر والأدب

1/27/2024 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت منطقة جازان جهودها، في إنهاء كافة الترتيبات لإقامة ملتقى الشعر الخامس، والذي ينفذه نادي جازان الأدبي، بحضور رؤساء الأندية الأدبية في المملكة الخميس المقبل، في وقت يعزز الملتقى الحراك الثقافي والأدبي، والتوهج الذي تشهده جازان في مختلف المجالات.
تنافس شعري
يتنافس 30 شاعرا وشاعرة من مختلف مناطق المملكة في الملتقى الشعري، وسيشهد إقامة 4 أمسيات شعرية يوميا، وبرنامج زيارات لمعالم المنطقة السياحية، وعقد ورش تدريبية في فن العروض والقافية مصاحبة تسبق الأمسيات، وتكريم عدد من رواد الأدب والثقافة في المنطقة.
وأكد رئيس نادي جازان الأدبي، حسن صلهبي، أن الملتقى الشعري الخامس يأتي بعد النجاح الكبير للملتقيات الشعرية الأربعة الماضية، والتي واكبها حضور ثقافي كبير، وصل عدد الشعراء فيه إلى أكثر من 180 شاعرًا وشاعرة، وتم تكريم عدد من أبرز الأسماء الأدبية في المملكة.
مشيرًا إلى أنه تم تقديم عدد من أوراق العمل والدراسات النقدية لشعرهم، أمثال محمد علي السنوسي، وأحمد بن يحيى البهكلي، وتكريم عدد من شعراء الرعيل الأول في المنطقة أمثال حسن القاضي، وحسن أبو علة، وإبراهيم الشعبي، وحسن الشعبي، وعلي النعمي، وعلي صيقل، مضيفًا أن الملتقى الشعري الضخم يستمر يومين.
وينظر المثقفون في جازان إلى هذا الملتقى إلى أنه تتويج لما تمتلكه المنطقة من مقومات هائلة للأدب، في الوقت الذي سيحضر فيه أيضًا عدد من المثقفين والأدباء والإعلاميين، كمشاركين وضيوف على المنطقة، من أجل الاطلاع على النقلة الثقافية والحضارية التي تشهدها المنطقة في هذا العصر الزاهر.
- 30 شاعرًا وشاعرة يتنافسون في جازان.
- 8 أمسيات شعرية.
- جازان تتوهج بالشعر والأدب.
- ترقب ثقافي لانطلاقة الملتقى.
- 5 فعاليات بالملتقى.

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