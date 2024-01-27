فبراير يشهد مساحة العلا للتصميم

(MENAFN
- Al Watan) يشهد فبراير افتتاح مساحة العلا للتصميم، لتكون نقطة محورية لعرض مبادرات التصميم الواسعة، وتقع مساحة العلا للتصميم في حي الجديدة للفنون، وتوفر مساحة للعرض، وورش عمل وأرشيفًا، تم تصميمها لتحتضن التعاون بين المصممين المحترفين والطلاب، ومحبي التصميم، بينما تسهم في تعزيز إرث العلا على امتداد المشهد الثقافي كمحرك للإلهام الإبداعي والتصميم، سيتم الافتتاح بتدشين معرض مورد: نحتفي بالتصميم المستوحى.
ومن خلال سلسلة من المعارض، وورش العمل والتوثيق وتحت إشراف، سارة غني، التي قامت أيضا بتنسيق المعرض الافتتاحي، تهدف مساحة العلا للتواصل مع المصممين المحترفين والناشئين من المنطقة والعالم، من أجل استكشاف مبادئ التصميم، ومراحله المبتكرة من خلال عدسة المشهد الطبيعي والثقافي في العلا.
وستكون المساحة مفتوحة أمام جميع منابع التصميم من الهندسة المعمارية إلى التخطيط الحضري، والإنتاج، والتصميم الجرافيكي، وستقوم بدعم وإشراك مجتمع التصميم، بينما تضيء على الدور الهام الذي يلعبه التصميم في بناء هوية المنطقة، ونوعية الحياة، وتنويع الاقتصاد.
مبنى معاصر
مساحة العلا للتصميم هو مبنى معاصر مصنوع من الكورتن ستيل والزجاج، والخرسانة المصقولة، قام بتصميمه، استديو جيو فورما، وهو مستوحى من المباني القديمة المكونة من الطوب المنقوش والمستخدم بكثرة في الأبنية المحيطة في حي الجديدة للفنون.
تم تصميم البناء حول فناء مضيء، مع استخدام الطوب المنقوش بأشكال هندسية على الواجهة، لتتخذ شكل أنماط منوعة تسمح بدخول الضوء والتهوية الطبيعية للمبنى ككل.
سيقدم المعرض الافتتاحي، مورد: نحتفي بالتصميم المستوحى، المراحل التي تقطعها الأفكار التصميمية لعشرة تصاميم حديثة مستوحاة من العلا تتناول التصميم، والهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري. وسيكون الحدث الأول ضمن برنامج المعارض المستمر، وسيتم افتتاحه من 15 فبراير ويستمر حتى 1 يونيو 2024.
يتضمن البرنامج الافتتاحي الذي يُعقد بين 15 و17 فبراير 2024 عروضًا رئيسية، وماستر كلاس، وورش عمل وحلقات نقاش وجولات التصميم، تم إعدادها لتكون بمثابة سلسلة من النقاشات والحوارات الحيوية، بحيث تحقق أقصى قدر من التفاعل مع الجماهير، كما يعكس البرنامج اهتمام مساحة العلا للتصميم بأن تكون محطة تبادل للمعرفة بين العقول المبدعة، ومكانًا لحفظ وحماية التراث، والتخطيط الحضري المتكامل.
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