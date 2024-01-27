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فبراير يشهد مساحة العلا للتصميم

1/27/2024 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد فبراير افتتاح مساحة العلا للتصميم، لتكون نقطة محورية لعرض مبادرات التصميم الواسعة، وتقع مساحة العلا للتصميم في حي الجديدة للفنون، وتوفر مساحة للعرض، وورش عمل وأرشيفًا، تم تصميمها لتحتضن التعاون بين المصممين المحترفين والطلاب، ومحبي التصميم، بينما تسهم في تعزيز إرث العلا على امتداد المشهد الثقافي كمحرك للإلهام الإبداعي والتصميم، سيتم الافتتاح بتدشين معرض مورد: نحتفي بالتصميم المستوحى.
ومن خلال سلسلة من المعارض، وورش العمل والتوثيق وتحت إشراف، سارة غني، التي قامت أيضا بتنسيق المعرض الافتتاحي، تهدف مساحة العلا للتواصل مع المصممين المحترفين والناشئين من المنطقة والعالم، من أجل استكشاف مبادئ التصميم، ومراحله المبتكرة من خلال عدسة المشهد الطبيعي والثقافي في العلا.
وستكون المساحة مفتوحة أمام جميع منابع التصميم من الهندسة المعمارية إلى التخطيط الحضري، والإنتاج، والتصميم الجرافيكي، وستقوم بدعم وإشراك مجتمع التصميم، بينما تضيء على الدور الهام الذي يلعبه التصميم في بناء هوية المنطقة، ونوعية الحياة، وتنويع الاقتصاد.
مبنى معاصر
مساحة العلا للتصميم هو مبنى معاصر مصنوع من الكورتن ستيل والزجاج، والخرسانة المصقولة، قام بتصميمه، استديو جيو فورما، وهو مستوحى من المباني القديمة المكونة من الطوب المنقوش والمستخدم بكثرة في الأبنية المحيطة في حي الجديدة للفنون.
تم تصميم البناء حول فناء مضيء، مع استخدام الطوب المنقوش بأشكال هندسية على الواجهة، لتتخذ شكل أنماط منوعة تسمح بدخول الضوء والتهوية الطبيعية للمبنى ككل.
سيقدم المعرض الافتتاحي، مورد: نحتفي بالتصميم المستوحى، المراحل التي تقطعها الأفكار التصميمية لعشرة تصاميم حديثة مستوحاة من العلا تتناول التصميم، والهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري. وسيكون الحدث الأول ضمن برنامج المعارض المستمر، وسيتم افتتاحه من 15 فبراير ويستمر حتى 1 يونيو 2024.
يتضمن البرنامج الافتتاحي الذي يُعقد بين 15 و17 فبراير 2024 عروضًا رئيسية، وماستر كلاس، وورش عمل وحلقات نقاش وجولات التصميم، تم إعدادها لتكون بمثابة سلسلة من النقاشات والحوارات الحيوية، بحيث تحقق أقصى قدر من التفاعل مع الجماهير، كما يعكس البرنامج اهتمام مساحة العلا للتصميم بأن تكون محطة تبادل للمعرفة بين العقول المبدعة، ومكانًا لحفظ وحماية التراث، والتخطيط الحضري المتكامل.

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