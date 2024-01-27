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مليون عملية إجرائية واستعلامية نفذتها قوى خلال 2023

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تجاوز عدد العمليات المنفّذة اليومية داخل المنصة إلى أكثر من مليون عملية إجرائية واستعلامية, فيما بلغ إجمالي عدد العمليات 126 مليون عملية، وذلك خلال عام 2023.
وكشفت "قوى" عن وصول عدد المستفيدين الأفراد الذين استفادوا من خدمات المنصة خلال العام الماضي أكثر من 10 ملايين مستفيد, وتمكين أكثر من 1,2 مليون منشأة في إنجاز جميع خدماتها وأعمالها بشكل مؤتمت كلياً خلال العام ذاته.
وتتيح المنصة للمنشآت والأفراد إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بقطاع العمل بسهولة وأتمتة كاملة، وبنفاذ موحد إذْ تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، بهدف زيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين للمنشآت. وتقدم المنصة أكثر من 135 خدمة إلكترونية على مدار الساعة تسهم في إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة الأعمال، من أبرزها: خدمة إصدار التأشيرات بشكل فوري، وتوثيق العقود، وإصدار وتجديد رخص العمل، والمستشار الإلكتروني، ولوائح تنظيم العمل، وغيرها من الخدمات التي تُسهم في تعزيز الإجراءات والأنظمة المتبعة في سوق العمل.
يذكر أن "قوى" إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة، حيث تواكب التطورات والتحولات في العالم الرقمي؛ سعياً إلى إيجاد تجربة مثالية لمستفيديها، كما تتضمَّن رفع مستوى الوعي والشفافية بين المنشآت، وتُعد نموذجاً لتسريع الأعمال واختصار المسافات في العديد من الخدمات، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة 2030.

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