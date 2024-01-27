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الفقع يورط مواطنا ويكلفه غرامة بأكثر من 15 ألف ريال

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفتي قطع المسيجات ودخوله مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى (10,000)، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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