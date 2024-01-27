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تحذير للمتنزهين والباحثين عن الفقع بالقرب من المناطق الحدودية

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت وكالة وزارة الداخلية للأفواج الأمنية، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معًا.

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