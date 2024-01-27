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انطلاق المؤتمر الدولي للتعليم في الوطن العربي بجدة

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتعليم في الوطن العربي ((مشكلات وحلول)) بمشاركة العديد من الأكاديميين والباحثين وطلاب الدراسات العليا من المملكة ودول مجلس التعاون وبعض الدول العربية، وذلك في فندق راديسون بلو بجدة.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض الجهود العلمية والتعليمية الحديثة، والإسهام في رفع مستوى جودة البحوث، وبناء وتطوير المناهج الحديثة وإستراتيجيات التدريس الذكية، والتوجيه الطلابي وتكنولوجيا التعليم والقياس والتقويم التربوي.
وأوضح رئيس المؤتمر المشرف العام على مركز ((إثراء المعرفة))، الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزهراني، أن ثقافة المؤتمرات العلمية تعكس تبادل المعرفة والابتكار في المجالات العلمية، وتهدف إلى توفير منصة للباحثين لتقديم أحدث الأبحاث، والمشاركة في حوارات علمية توفر فرصة للباحثين لعرض أعمالهم، والتواصل مع زملائهم في المجال.
وأكد الزهراني أهمية التفاعل بين الباحثين وتبادل الخبرات في تقديم الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير مجال التعليم، مبينا أن النسخة الحالية تتضمن جلسات علمية تتناول قضايا عدة مثل توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في التعليم، والاتجاهات الحديثة في القيادة التربوية والأكاديمية، بالإضافة إلى الإعداد الأكاديمي والتطوير المهني، إلى جانب محاور متنوعة تغطي مجموعة من الموضوعات المهمة في التربية والتعليم.

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