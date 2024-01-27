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186 جولة لرصد التشوه البصري

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 186 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والمباني بوسط الدمام، لرصد التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن توجيه 102 إنذار لتصحيح الملاحظات، وتم معالجة 31 بلاغاً، مؤكدةً استمرار حملاتها في مجال النظافة العامة لإزالة التشوهات البصرية، والحد من مخلفات البناء، لتصبح المدينة نظيفة وجميلة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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