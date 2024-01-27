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الإسطبل الأبيض يطير بالذهب الغالي ويتأهل لكأس السعودية

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما ظفر بالكأس الغالية الجواد باور ان نمبرز، بعد فوزه بسباق الشوط الثامن الذي خصص لجميع الدرجات ((مفتوح))، على كأس خادم الحرمين الشريفين، والمؤهل إلى كأس السعودية

وفي الشوط السابع الذي خصص لكأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج الفئة الأولى، خطف الجواد ابن طولون لمالكه عبدالرحمن عبدالرحمن المخضوب الكأس

وتأهل الحصان المملوك لإسطبلات عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، للديربي السعودي ((كأس عبية))، بكأس السعودية، بعدما توج بكأس الدرعية في الشوط التاسع، وذلك في أمسية كؤوس خادم الحرمين الشريفين، التي نظمها نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة الرياض.

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