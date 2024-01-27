الإسطبل الأبيض يطير بالذهب الغالي ويتأهل لكأس السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما ظفر بالكأس الغالية الجواد باور ان نمبرز، بعد فوزه بسباق الشوط الثامن الذي خصص لجميع الدرجات ((مفتوح))، على كأس خادم الحرمين الشريفين، والمؤهل إلى كأس السعودية
وفي الشوط السابع الذي خصص لكأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج الفئة الأولى، خطف الجواد ابن طولون لمالكه عبدالرحمن عبدالرحمن المخضوب الكأس
وتأهل الحصان المملوك لإسطبلات عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، للديربي السعودي ((كأس عبية))، بكأس السعودية، بعدما توج بكأس الدرعية في الشوط التاسع، وذلك في أمسية كؤوس خادم الحرمين الشريفين، التي نظمها نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة الرياض.
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