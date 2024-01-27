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اجتماع عربي لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار محكمة العدل الدولية

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يعقد مجلس جامعة الدول العربية، غدًا، دورة غير عادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب، بناءً على طلب فلسطين.
وأفاد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له اليوم، بأن الطلب الفلسطيني جاء بالتنسيق مع المغرب بصفتها رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وأضاف، أن هذه الدورة غير العادية تعقد لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس، بالتدابير المؤقتة التي على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.

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