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620 مليون ريال تبرعات السعوديين لإغاثة غزة

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثةِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 620 مليون ريال، فيما وصل عدد المتبرعين إلى أكثر من مليون و616 ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ((ساهم)) إنفاذًا لتوجيهات القيادة.

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