620 مليون ريال تبرعات السعوديين لإغاثة غزة

620 مليون ريال تبرعات السعوديين لإغاثة غزة
التاريخ
1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) تجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثةِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 620 مليون ريال، فيما وصل عدد المتبرعين إلى أكثر من مليون و616 ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ((ساهم)) إنفاذًا لتوجيهات القيادة.
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