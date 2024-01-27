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هل ستلتزم إسرائيل بأحكام المحكمة العليا؟

1/27/2024 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار قرار المحكمة العليا غضبا واسعا بين وزراء الاحتلال، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نيتانياهو، إن حقيقة استعداد المحكمة لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية هي ((علامة عار لن تمحى لأجيال))، وتعهد بالمضي قدما في الحرب. وقال معارضا للحكم بلغتين: ((سنواصل القيام بما هو ضروري للدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا)).
وقد أصدرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة 6 أحكام أساسية يجب على الاحتلال الإسرائيلي القيام والالتزام بها، وهي أحكام مؤقتة، بينما قد يستغرق الأمر سنوات حتى تنظر المحكمة في جميع جوانب مزاعم الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا، الأربعاء، للمتابعة، وهذه الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الدولية ملزمة قانونا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها. بينما قوبل القرار بتأييد دولي كبير.
ملزمة قانونيا
ويمثل هذا الحكم توبيخًا ساحقًا لسلوك إسرائيل في زمن الحرب، ويزيد من الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف الهجوم المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وأهلك مساحات شاسعة من قطاع غزة، وأجبر ما يقرب من 85 % من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح من منازلهم.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أحكام المحكمة العليا ملزمة قانونا، و((تثق)) في أن إسرائيل ستلتزم بأوامرها، بما في ذلك ((اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها))، لمنع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى تدمير إسرائيل الشعب الفلسطيني.
كما دعت المحكمة ((حماس)) إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لديها. بينما حثت ((حماس)) المجتمع الدولي على حمل إسرائيل على تنفيذ أوامر المحكمة. وتمت الموافقة على العديد من التدابير بأغلبية ساحقة من القضاة.
ومن بين الأوامر الستة، صوّت قاض إسرائيلي لمصلحة أمرين: أمر لتقديم المساعدات الإنسانية، وآخر لمنع الخطاب التحريضي.
وقال القاضي الإسرائيلي أهارون باراك إنه يؤيد تلك الأوامر على أمل أن ((تساعد في تخفيف التوترات وتثبيط الخطاب الضار))، مع تخفيف ((عواقب النزاع المسلح على الفئات الأكثر ضعفا)).
منع الدمار
وقال رئيس المحكمة جوان إي دونوغو: ((المحكمة تدرك تمام الإدراك مدى المأساة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة، وتشعر بقلق عميق إزاء استمرار الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية)).
وأكد أنه على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك الامتناع عن إيذاء الفلسطينيين أو قتلهم، ويجب السماح بشكل عاجل بنفاذ المساعدات الأساسية لغزة، وعلى الدولة معاقبة أي تحريض على الإبادة الجماعية من بين إجراءات أخرى. وطلبت اللجنة من إسرائيل أن تقدم تقريرا عن الخطوات المتخذة خلال شهر.
وستبقي هذه الأحكام إسرائيل تحت العدسة القانونية سنوات مقبلة، وسيكون من الصعب تنفيذ ستة أوامر من المحكمة دون التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو وقف

خطوة المحاسبة
وقالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي في معهد كروك بجامعة نوتردام: ((الآن نجدكم في خضم ارتكاب الإبادة الجماعية)).
وفي إسرائيل، قال المعلقون إن قرار عدم الأمر بوقف إطلاق النار قوبل ببعض الارتياح، لأنه ساعد إسرائيل في تجنب الاصطدام مع هيئة عليا تابعة للأمم المتحدة.
بينما قال الفلسطينيون ومؤيدوهم إن المحكمة اتخذت خطوة مهمة نحو محاسبة إسرائيل. وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الحكم الذاتي الفلسطينية المدعومة دوليا بالضفة الغربية أن الحكم ((يجب أن يكون بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب))، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.
وكررت الولايات المتحدة موقفها بأنه يجب على إسرائيل ((اتخاذ جميع الخطوات الممكنة)) لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية، وكبح ((الخطاب اللاإنساني)).
فريق قانوني
وكثيرا ما تقاطع إسرائيل المحاكم الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، قائلة إنها غير عادلة ومتحيزة. لكن هذه المرة اتخذت خطوة نادرة تتمثل في إرسال فريق قانوني رفيع المستوى، وهي علامة على مدى جدية تعاملها مع هذه القضية. وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية كبير زملاء معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن قرار المحكمة ((لم يكن بالسوء الذي كانت تخشى إسرائيل أن يكون عليه، ولن يغير بشكل جذري الطريقة التي يدير بها الجيش الحرب)).
وأضاف شاني: ((كان الخوف الأكبر هو أن تطلب المحكمة من إسرائيل وقف الحرب))، واصفا القرار بأنه ((شيء يمكن لإسرائيل التعايش

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ:
اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال تمس الفلسطينيين في قطاع غزة.
السماح بشكل عاجل بنفاذ المساعدات الأساسية لغزة.
معاقبة أي تحريض على الإبادة الجماعية.
ضمان توفيرها الخدمات الأساسية.
يجب أن تضمن، على الفور، عدم ارتكاب قواتها العسكرية أي انتهاكات.
تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.

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