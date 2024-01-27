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مارلين لواندا تزيد من تعقيد أزمة البحر الأحمر

1/27/2024 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) زاد هجوم ميليشيا الحوثي الأخير على السفينة مارلين لواندا من تعقيد أزمة البحر الأحمر. وكانت الناقلة تحمل مادة النفتا الروسية المنتجة، وهو نفط قابل للاشتعال، مما دفع موسكو إلى مزيد من الصراع الذي ألقت باللوم فيه حتى الآن على الولايات المتحدة.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن القوات الأمريكية نفذت، في وقت مبكر ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون كان يستهدف البحر الأحمر وكان جاهزًا للانطلاق. وجاء هذا الهجوم بعد أن اضطرت المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني، وهي مدمرة من طراز أرلي بيرك، إلى إسقاط صاروخ حوثي كان يستهدفها.
إخماد الحريق
وقالت شركة ترافيجورا التجارية ومقرها سنغافورة إن السفينة مارلين لواندا احترقت لساعات في خليج عدن حتى تم إخمادها، وأضافت أن طاقمها المؤلف من 25 مواطنا هنديا وسريلانكيين اثنين ما زالوا يحاولون مكافحة الحريق الناجم عن الهجوم الصاروخي. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى جراء الانفجار.
وقالت البحرية الهندية، إن مدمرة الصواريخ الموجهة آي إن إس فيساخاباتنام، كانت تساعد طاقم السفينة مارلين لواندا في مكافحة الحريق. ونشرت صورًا تظهر أن الحريق لا يزال مشتعلا يوم السبت، ومن المحتمل أن يكون مدفوعًا بالنافتا الموجودة على متن السفينة.
وقالت الشركة إن السفينة، التي تديرها شركة بريطانية، تحمل النافتا الروسية المتجهة إلى سنغافورة. ووصفت النفط القابل للاشتعال بأنه تم شراؤه بأقل من الحدود القصوى للأسعار التي حددتها عقوبات مجموعة السبع المفروضة على روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. ولم يتضح الأثر البيئي الذي أحدثه الهجوم.
وتبنى المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع الهجوم على السفينة مارلين لواندا في بيان مسجل في وقت متأخر، ووصفها بأنها ((سفينة نفط بريطانية)). وأصر على أن مثل هذه الهجمات ستستمر.

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