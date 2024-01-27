براعم الأهلي أبطال المصارعة

(MENAFN
- Al Watan) توج مدير عام فرع وزارة الرياضة بجازان سعد القحطاني، براعم الأهلي ببطولة المنطقة الغربية الجنوبية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لاتحاد المصارعة عبدالله المزيد، والتي اختتمت منافساتها في منطقة جازان.
وشارك 73 لاعبا يمثلون 8 أندية، في منافسات المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة تحت سن 12 عاما، وتفوق لاعبو الأهلي على جميع المشاركين والمتنافسين، وحقق المركز الأول وكأس البطولة، وحل الوحدة ثانيا، واليرموك ثالثا.
وأشاد اتحاد اللعبة بالتنظيم المميز الذي شهدته البطولة، والتنافس بين لاعبي الأندية المشاركة، مؤكدا أنهم يملكون مواهب مميزة في اللعبة.
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