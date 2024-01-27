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براعم الأهلي أبطال المصارعة

1/27/2024 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) توج مدير عام فرع وزارة الرياضة بجازان سعد القحطاني، براعم الأهلي ببطولة المنطقة الغربية الجنوبية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لاتحاد المصارعة عبدالله المزيد، والتي اختتمت منافساتها في منطقة جازان.
وشارك 73 لاعبا يمثلون 8 أندية، في منافسات المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة تحت سن 12 عاما، وتفوق لاعبو الأهلي على جميع المشاركين والمتنافسين، وحقق المركز الأول وكأس البطولة، وحل الوحدة ثانيا، واليرموك ثالثا.
وأشاد اتحاد اللعبة بالتنظيم المميز الذي شهدته البطولة، والتنافس بين لاعبي الأندية المشاركة، مؤكدا أنهم يملكون مواهب مميزة في اللعبة.

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