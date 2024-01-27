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العلا تستضيف كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل

1/27/2024 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لحظات العُلا عودة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل الشهر المقبل، حيث يتنافس أكثر من 200 فارس من أفضل الفرسان من جميع أنحاء العالم بين تضاريس العُلا وطرقاتها الصحراوية الوعرة.
وتُقام البطولة بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات الرائدة في جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي. وتعود بنسختها الخامسة إلى الواحة القديمة يومي 10 و11 فبراير، مع جائزة مالية هي الأكبر على مستوى بطولات القدرة والتحمل في العالم.
ويعد كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في تقويم لحظات العلا السنوي للفعاليات والمهرجانات، حيث يشمل التقويم عددًا كبيرًا من الفعاليات الرياضية التراثية الأخرى مثل: كأس العلا للهجن، وكأس العلا للصقور، وكأس العالم لالتقاط الأوتاد، وبطولة العالم للرماية من على ظهر الخيل، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية الأخرى مثل: طواف العلا، وسباق درب العلا، وتحدي تاف مادر إنفينيتي.

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