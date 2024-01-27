العلا تستضيف كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لحظات العُلا عودة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل الشهر المقبل، حيث يتنافس أكثر من 200 فارس من أفضل الفرسان من جميع أنحاء العالم بين تضاريس العُلا وطرقاتها الصحراوية الوعرة.
وتُقام البطولة بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات الرائدة في جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي. وتعود بنسختها الخامسة إلى الواحة القديمة يومي 10 و11 فبراير، مع جائزة مالية هي الأكبر على مستوى بطولات القدرة والتحمل في العالم.
ويعد كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في تقويم لحظات العلا السنوي للفعاليات والمهرجانات، حيث يشمل التقويم عددًا كبيرًا من الفعاليات الرياضية التراثية الأخرى مثل: كأس العلا للهجن، وكأس العلا للصقور، وكأس العالم لالتقاط الأوتاد، وبطولة العالم للرماية من على ظهر الخيل، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية الأخرى مثل: طواف العلا، وسباق درب العلا، وتحدي تاف مادر إنفينيتي.
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