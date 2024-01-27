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بايدن يواجه تقييما منخفضا رغم تفاؤل الأمريكيين بالاقتصاد

1/27/2024 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع جديد، أجراه مركز بيو للأبحاث، تغير نظرة الأمريكيين نحو الأفضل في اقتصاد بلادهم، وتقييم أسوأ لرئيس بلاده، حيث صنف ما يزيد قليلا على الربع (%28) الظروف الاقتصادية بأنها ممتازة أو جيدة، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية عن أبريل الماضي، بينما يقول 55 % منهم إن الرئيس جو بايدن سيكون رئيسا فاشلا. وكان التصنيف الوظيفي لبايدن منخفضا في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الشباب، وظهر بشكل سلبي جدا، وذلك لأن 33 % فقط من الأمريكيين يوافقون على أدائه الوظيفي دون تغيير عن الشهر الماضي.
رئيس فاشل
وأجري استطلاع مركز بيو للأبحاث في الفترة من 16 إلى 21 يناير بين 5140 شخصًا بالغًا، وكشف تزايد نسبة الأمريكيين الذين يقولون إن بايدن سيكون رئيسا فاشلا على المدى الطويل بشكل مطرد على مدى فترة إدارته:
الفئة العمرية
وحاليا، يوافق 33 % من الأمريكيين على أداء جو بايدن الوظيفي، بينما لا يوافق عليه 65 %. ولم يتجاوز التصنيف الوظيفي لبايدن 40 % منذ أبريل 2022، فالشباب لديهم نظرة سلبية تجاه أداء بايدن الوظيفي، وهو ما يؤكد أن التصنيف الوظيفي لبايدن منخفض في جميع الفئات العمرية. تحقيق العزل
ويقول أغلبية من الديمقراطيين (59 %) إن بايدن يجب أن يبذل قصارى جهده للعمل مع قادة الحزب الجمهوري على إنجاز الأمور، حتى لو كان ذلك مخيبا للآمال لبعض ناخبيه، وفقط 32 % من الجمهوريين يقولون الشيء نفسه عن قادة الحزب الجمهوري الذين يحاولون التوصل إلى تسوية مع بايدن. ولم تتغير هذه الآراء إلا قليلا على مدى رئاسة بايدن.
ويُظهرالاستطلاع انقسامًا حزبيًا واسعًا بشأن التحقيق الذي يجريه الحزب الجمهوري في مجلس النواب لعزل بايدن:
التصنيف الوظيفي
ويبين الاستطلاع أن 33 % من الأميركيين يوافقون على أداء الرئيس جو بايدن الوظيفي، بينما 65 % لا يوافقون عليه. ومعدل الموافقة الإجمالي لبايدن مطابق تقريبًا لتصنيفه الشهر الماضي.
ويحصل بايدن أيضًا على درجات منخفضة في العديد من السمات والخصائص الشخصية، مع استثناءين: 62 % يقولون إن ((المتوازن)) يصف بايدن بشكل جيد جدًا أو إلى حد ما، بينما يقول النصف إنه يدافع عما يؤمن به.
خصائص شخصية
ويُظهر الاستطلاع أن بايدن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه شخص معتدل المزاج، وأقل من الثلث يصفونه بأنه ((حاد ذهنيًا وملهم وحيوي)).
ويختلف الجمهوريون والديمقراطيون بشكل حاد في وجهات نظرهم بشأن سمات بايدن الشخصية، حيث يقول عدد قليل جدًا من الجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري إن معظم الأوصاف الإيجابية تنطبق على بايدن، على الرغم من أن نحو الثلث (34 %) يقولون إنه معتدل المزاج، ويقول 28 % إنه يدافع عن معتقداته.
بينما يُظهر الديمقراطيون والمستقلون ذوو الميول الديمقراطية بأنهم إيجابيون للغاية بشأن بعض – ولكن ليس كل – سمات وخصائص بايدن. وعلى سبيل المثال، يقول 88 % إنه شخص معتدل المزاج، ويصفه ما يقرب من سبعة من كل عشرة بأنه شخص يدافع عن معتقداته، ويهتم باحتياجات الأمريكيين العاديين، وصادق، ويعتبر قدوة جيدة.
مع ذلك، يعبر الديمقراطيون عن آراء متباينة بشأن بعض سمات بايدن الأخرى، فنحو النصف (53 %) يقولون إنه حاد ذهنيا، ويقول عدد أقل إنه ملهم (47 %)، أو نشيط (43 %).
رئاسة ناجحة
وأظهر الاستطلاع أن بايدن منذ توليه منصبه في يناير 2021 تزايدت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إنه سيكون رئيسًا فاشلًا على المدى الطويل.
- %55 سيكون رئيسا فاشلا.
- %85 من الجمهوريين يوافقون على التحقيق، بينما لا يوافق عليه 77 % من الديمقراطيين.
- %16 ذكر عدد قليل نسبيًا من الأمريكيين أنهم يتابعون الأخبار المتعلقة بتحقيق المساءلة الذي أطلقه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن سلوك بايدن، وصلاته المحتملة بمعاملات ابنه ((هانتر)) التجارية عن كثب أو عن بُعد.
- %45 من الديمقراطيين يقولون إن بايدن سيكون رئيسًا ناجحًا على المدى الطويل، و26 % منهم يقولون العكس، و28 % يقولون إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك.
- %20 يقولون إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.
- %87 من الجمهوريين بأغلبية ساحقة يقولون إن بايدن لن ينجح.

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