بايدن يواجه تقييما منخفضا رغم تفاؤل الأمريكيين بالاقتصاد

(MENAFN
- Al Watan) كشف استطلاع جديد، أجراه مركز بيو للأبحاث، تغير نظرة الأمريكيين نحو الأفضل في اقتصاد بلادهم، وتقييم أسوأ لرئيس بلاده، حيث صنف ما يزيد قليلا على الربع (%28) الظروف الاقتصادية بأنها ممتازة أو جيدة، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية عن أبريل الماضي، بينما يقول 55 % منهم إن الرئيس جو بايدن سيكون رئيسا فاشلا. وكان التصنيف الوظيفي لبايدن منخفضا في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الشباب، وظهر بشكل سلبي جدا، وذلك لأن 33 % فقط من الأمريكيين يوافقون على أدائه الوظيفي دون تغيير عن الشهر الماضي.
رئيس فاشل
وأجري استطلاع مركز بيو للأبحاث في الفترة من 16 إلى 21 يناير بين 5140 شخصًا بالغًا، وكشف تزايد نسبة الأمريكيين الذين يقولون إن بايدن سيكون رئيسا فاشلا على المدى الطويل بشكل مطرد على مدى فترة إدارته:
الفئة العمرية
وحاليا، يوافق 33 % من الأمريكيين على أداء جو بايدن الوظيفي، بينما لا يوافق عليه 65 %. ولم يتجاوز التصنيف الوظيفي لبايدن 40 % منذ أبريل 2022، فالشباب لديهم نظرة سلبية تجاه أداء بايدن الوظيفي، وهو ما يؤكد أن التصنيف الوظيفي لبايدن منخفض في جميع الفئات العمرية. تحقيق العزل
ويقول أغلبية من الديمقراطيين (59 %) إن بايدن يجب أن يبذل قصارى جهده للعمل مع قادة الحزب الجمهوري على إنجاز الأمور، حتى لو كان ذلك مخيبا للآمال لبعض ناخبيه، وفقط 32 % من الجمهوريين يقولون الشيء نفسه عن قادة الحزب الجمهوري الذين يحاولون التوصل إلى تسوية مع بايدن. ولم تتغير هذه الآراء إلا قليلا على مدى رئاسة بايدن.
ويُظهرالاستطلاع انقسامًا حزبيًا واسعًا بشأن التحقيق الذي يجريه الحزب الجمهوري في مجلس النواب لعزل بايدن:
التصنيف الوظيفي
ويبين الاستطلاع أن 33 % من الأميركيين يوافقون على أداء الرئيس جو بايدن الوظيفي، بينما 65 % لا يوافقون عليه. ومعدل الموافقة الإجمالي لبايدن مطابق تقريبًا لتصنيفه الشهر الماضي.
ويحصل بايدن أيضًا على درجات منخفضة في العديد من السمات والخصائص الشخصية، مع استثناءين: 62 % يقولون إن ((المتوازن)) يصف بايدن بشكل جيد جدًا أو إلى حد ما، بينما يقول النصف إنه يدافع عما يؤمن به.
خصائص شخصية
ويُظهر الاستطلاع أن بايدن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه شخص معتدل المزاج، وأقل من الثلث يصفونه بأنه ((حاد ذهنيًا وملهم وحيوي)).
ويختلف الجمهوريون والديمقراطيون بشكل حاد في وجهات نظرهم بشأن سمات بايدن الشخصية، حيث يقول عدد قليل جدًا من الجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري إن معظم الأوصاف الإيجابية تنطبق على بايدن، على الرغم من أن نحو الثلث (34 %) يقولون إنه معتدل المزاج، ويقول 28 % إنه يدافع عن معتقداته.
بينما يُظهر الديمقراطيون والمستقلون ذوو الميول الديمقراطية بأنهم إيجابيون للغاية بشأن بعض – ولكن ليس كل – سمات وخصائص بايدن. وعلى سبيل المثال، يقول 88 % إنه شخص معتدل المزاج، ويصفه ما يقرب من سبعة من كل عشرة بأنه شخص يدافع عن معتقداته، ويهتم باحتياجات الأمريكيين العاديين، وصادق، ويعتبر قدوة جيدة.
مع ذلك، يعبر الديمقراطيون عن آراء متباينة بشأن بعض سمات بايدن الأخرى، فنحو النصف (53 %) يقولون إنه حاد ذهنيا، ويقول عدد أقل إنه ملهم (47 %)، أو نشيط (43 %).
رئاسة ناجحة
وأظهر الاستطلاع أن بايدن منذ توليه منصبه في يناير 2021 تزايدت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إنه سيكون رئيسًا فاشلًا على المدى الطويل.
- %55 سيكون رئيسا فاشلا.
- %85 من الجمهوريين يوافقون على التحقيق، بينما لا يوافق عليه 77 % من الديمقراطيين.
- %16 ذكر عدد قليل نسبيًا من الأمريكيين أنهم يتابعون الأخبار المتعلقة بتحقيق المساءلة الذي أطلقه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن سلوك بايدن، وصلاته المحتملة بمعاملات ابنه ((هانتر)) التجارية عن كثب أو عن بُعد.
- %45 من الديمقراطيين يقولون إن بايدن سيكون رئيسًا ناجحًا على المدى الطويل، و26 % منهم يقولون العكس، و28 % يقولون إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك.
- %20 يقولون إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.
- %87 من الجمهوريين بأغلبية ساحقة يقولون إن بايدن لن ينجح.
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