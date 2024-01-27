Saturday, 27 January 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس وزارة الدفاع لفارس لبناني

1/27/2024 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت المنافسة في بطولة الجولات الدولية الثلاث لقفز الحواجز بجده لليوم الثاني على التوالي، إذ شارك الفرسان في 4 أشواط وقدموا مستويات ممتازة برهنت على التحضيرات القوية للبطولة التي تقام لأول مرة في أرض ميدان تريو الرياضي الذي بدا في حلة قشيبة، حيث ظهرت الخبرة الأوروبية في الموقعة الكبرى لمنافسات اليوم الثاني من جولات البطولة الدولية لقفز الحواجز ((csi2)) بارتفاع 140سم برعاية شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، ووضعت الفارسة الإسبانية بصمتها بانتزاع الصدارة مع فرسها فيننتورا ميل من الإيطالي جيانو كراتشيو صاحب المركز الثاني والفرنسي تشارلز هنري الذي تراجع للمركز الثالث، وفي المركز الرابع النرويجية سيسلي هاتلاند، ونجح الفارس السعودي عبدالرحمن البلادي مع حصانه كمباري في احتلال المركز الخامس والصعود إلى منصة التتويج التي تواجد فيها فيصل بن غازي المعلم مدير الإيرادات وشبكة الطائرات والذي توج الفائزين مشيدا بالمستوى الفني الرائع الذي قدمه الفرسان في الشوط، وقال ((لقد عشنا دقائق جميلة مع الفروسية ومهارة الفرسان الذين قدموا أفضل ما لديهم في هذا الشوط))، وأضاف ((إن السعودية وهي الناقل الوطني تسعى دائمًا إلى التواجد في كل المناسبات الوطنية الرياضية ومنها الفروسية التي نرتبط معها بعلاقات طويلة جدا في نقل الخيل من وإلى المملكة التي أصبحت الآن قبلة لمحبي رياضات الفروسية عمومًا)).
كأس وزارة الدفاع
كانت كأس وزارة الدفاع ((csi2)) بارتفاع 130 سم قد استقرت في يد الفارس اللبناني المخضرم توني عساف الذي قدم مستويات ممتازة في أول يومين من البطولة الدولية، ونجح مع حصانه بيج ستار في انتزاع الصدارة من أمام الفارس الفرنسي تشارلز هنري وحصانه كاينن لو لاندز بفارق نصف ثانية تقريبًا 37.03 ثانية، وجاء الفارس السعودي الشاب فيصل جاروت مع حصانه ايفرز في المركز الثالث؛ حيث توج قائد المنطقة الغربية اللواء طيار ركن أحمد الدبيس الفائزين بجوائز الشوط.
الأشواط الأخرى
كان الفارس محمد العساكر أول الفائزين في ثاني أيام البطولة بجمعه أكبر عدد من النقاط 1450 نقطة بزمن قياسي أيضًا 88.84 ثانية لشوط السفراء بحواجزه البالغة 100 سم، حيث استخدم ذكاءه والسرعة في اختصار المسافات، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالمجيد خماش بجواده صفوان وجمع 1320 نقطة متساويًا بالنقاط مع الفارس عبدالرحمن البلادي ومتقدمًا عليه بفارق الزمن، وقد أقيم الشوط برعاية شركة اسياد حيث توجت السيدة زينة أسامة السيد الفائزين الخمسة الأوائل.
أما الشوط الثاني والمصنف دوليًا ((csi2)) برعاية الشركة الوطنية للنقل، فقد كان الفرسان في جولتيه في تحد مع الزمن لنيل الجائزة، ونجح الفارس البلغاري كريستوف هيجدوس في الظفر بالمركز الأول على صهوة جواده هوب اوف ايرس بزمن 32.74 ثانية لجولة التمايز وبفارق بسيط عن صاحب المركز الثاني الفارس عبدالرحمن البلادي بجواده وسام، فيما حل الفارس محمد عقيلي وجواده جيبسي كنج في المركز الثالث، وسلم الجوائز للفرسان الدكتور خالد المطبقاني نائب رئيس مجموعة المطبقاني والذي أشاد بمستويات الفرسان المشاركين ونجاح التنظيم وقال ((نحن سعداء جدًا بما نراه من مستويات للفرسان عمومًا والسعوديين الشباب خصوصًا والذين أظهروا تطورًا لافتًا يبرهن على العمل المبذول لرفع مستوى هذه الرياضة التي تعتبر جزءًا من تاريخنا السعودي والإسلامي))، مؤكدًا أن ((رعاية مجموعة المطقباني لفعاليات البطولة ينطلق من إيمان المجموعة بأهمية الرياضة وما حققه الفرسان السعوديون من نتائج على المستويات القارية والدولية والأولمبية خلال السنوات الماضية)).
الفن والترفيه
كان الترفيه حاضرًا في أمسية اليوم الثاني من البطولة بفقرات ثراثية وغنائية لفرقة الفنون الشعبية – اكسنت شو – التي حلقت بالحضور مع فقرات متنوعة من الغناء والفنون الشعبية بين الأشواط، فيما كانت الأسر تمضي مع أطفالها أوقاتًا من السعادة والمرح في مواقع مختلفة، وتوقف الحضور كثيرًا عند المعروضات المختلفة التي قدمتها الجهات المشاركة، وقدمت الصوت الواعد أسماء وصلة غنائية برهنت فيها على أنها خامة صوتية راقية ستأخذ طريقها في عالم الغناء.

MENAFN27012024000089011017ID1107775684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث