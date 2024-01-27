كأس وزارة الدفاع لفارس لبناني

(MENAFN
- Al Watan) تواصلت المنافسة في بطولة الجولات الدولية الثلاث لقفز الحواجز بجده لليوم الثاني على التوالي، إذ شارك الفرسان في 4 أشواط وقدموا مستويات ممتازة برهنت على التحضيرات القوية للبطولة التي تقام لأول مرة في أرض ميدان تريو الرياضي الذي بدا في حلة قشيبة، حيث ظهرت الخبرة الأوروبية في الموقعة الكبرى لمنافسات اليوم الثاني من جولات البطولة الدولية لقفز الحواجز ((csi2)) بارتفاع 140سم برعاية شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، ووضعت الفارسة الإسبانية بصمتها بانتزاع الصدارة مع فرسها فيننتورا ميل من الإيطالي جيانو كراتشيو صاحب المركز الثاني والفرنسي تشارلز هنري الذي تراجع للمركز الثالث، وفي المركز الرابع النرويجية سيسلي هاتلاند، ونجح الفارس السعودي عبدالرحمن البلادي مع حصانه كمباري في احتلال المركز الخامس والصعود إلى منصة التتويج التي تواجد فيها فيصل بن غازي المعلم مدير الإيرادات وشبكة الطائرات والذي توج الفائزين مشيدا بالمستوى الفني الرائع الذي قدمه الفرسان في الشوط، وقال ((لقد عشنا دقائق جميلة مع الفروسية ومهارة الفرسان الذين قدموا أفضل ما لديهم في هذا الشوط))، وأضاف ((إن السعودية وهي الناقل الوطني تسعى دائمًا إلى التواجد في كل المناسبات الوطنية الرياضية ومنها الفروسية التي نرتبط معها بعلاقات طويلة جدا في نقل الخيل من وإلى المملكة التي أصبحت الآن قبلة لمحبي رياضات الفروسية عمومًا)).
كأس وزارة الدفاع
كانت كأس وزارة الدفاع ((csi2)) بارتفاع 130 سم قد استقرت في يد الفارس اللبناني المخضرم توني عساف الذي قدم مستويات ممتازة في أول يومين من البطولة الدولية، ونجح مع حصانه بيج ستار في انتزاع الصدارة من أمام الفارس الفرنسي تشارلز هنري وحصانه كاينن لو لاندز بفارق نصف ثانية تقريبًا 37.03 ثانية، وجاء الفارس السعودي الشاب فيصل جاروت مع حصانه ايفرز في المركز الثالث؛ حيث توج قائد المنطقة الغربية اللواء طيار ركن أحمد الدبيس الفائزين بجوائز الشوط.
الأشواط الأخرى
كان الفارس محمد العساكر أول الفائزين في ثاني أيام البطولة بجمعه أكبر عدد من النقاط 1450 نقطة بزمن قياسي أيضًا 88.84 ثانية لشوط السفراء بحواجزه البالغة 100 سم، حيث استخدم ذكاءه والسرعة في اختصار المسافات، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالمجيد خماش بجواده صفوان وجمع 1320 نقطة متساويًا بالنقاط مع الفارس عبدالرحمن البلادي ومتقدمًا عليه بفارق الزمن، وقد أقيم الشوط برعاية شركة اسياد حيث توجت السيدة زينة أسامة السيد الفائزين الخمسة الأوائل.
أما الشوط الثاني والمصنف دوليًا ((csi2)) برعاية الشركة الوطنية للنقل، فقد كان الفرسان في جولتيه في تحد مع الزمن لنيل الجائزة، ونجح الفارس البلغاري كريستوف هيجدوس في الظفر بالمركز الأول على صهوة جواده هوب اوف ايرس بزمن 32.74 ثانية لجولة التمايز وبفارق بسيط عن صاحب المركز الثاني الفارس عبدالرحمن البلادي بجواده وسام، فيما حل الفارس محمد عقيلي وجواده جيبسي كنج في المركز الثالث، وسلم الجوائز للفرسان الدكتور خالد المطبقاني نائب رئيس مجموعة المطبقاني والذي أشاد بمستويات الفرسان المشاركين ونجاح التنظيم وقال ((نحن سعداء جدًا بما نراه من مستويات للفرسان عمومًا والسعوديين الشباب خصوصًا والذين أظهروا تطورًا لافتًا يبرهن على العمل المبذول لرفع مستوى هذه الرياضة التي تعتبر جزءًا من تاريخنا السعودي والإسلامي))، مؤكدًا أن ((رعاية مجموعة المطقباني لفعاليات البطولة ينطلق من إيمان المجموعة بأهمية الرياضة وما حققه الفرسان السعوديون من نتائج على المستويات القارية والدولية والأولمبية خلال السنوات الماضية)).
الفن والترفيه
كان الترفيه حاضرًا في أمسية اليوم الثاني من البطولة بفقرات ثراثية وغنائية لفرقة الفنون الشعبية – اكسنت شو – التي حلقت بالحضور مع فقرات متنوعة من الغناء والفنون الشعبية بين الأشواط، فيما كانت الأسر تمضي مع أطفالها أوقاتًا من السعادة والمرح في مواقع مختلفة، وتوقف الحضور كثيرًا عند المعروضات المختلفة التي قدمتها الجهات المشاركة، وقدمت الصوت الواعد أسماء وصلة غنائية برهنت فيها على أنها خامة صوتية راقية ستأخذ طريقها في عالم الغناء.
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