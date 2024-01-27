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3 تحديات تواجه شبكات الكهرباء وباحثون يوصون بالذكية

1/27/2024 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد باحثون سعوديون أن الشبكات الذكية يمكن أن يكون لها تأثير ضئيل على البيئة في المملكة، مع دعم نظام طاقة متقدم تقنيًا متوافق مع المستخدمين النهائيين.
وتسمح شبكات القوى الذكية بتوصيل المزيد من مصادر الطاقة واستخدامها بشكل ديناميكي، بيد أن ذلك قد فتح الباب أيضًا لتقلبات أكبر في التردد الكهربائي وبالتالي المزيد من عدم الاستقرار. وتعمل شبكة القوى بتردد معين، وهي مصممة للبقاء ضمن نطاق معين، من أجل ضمان إمداد ثابت للطاقة.
تغييرات ثورية
ووفقا لفريق من الباحثين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فإن الانتقال إلى الشبكات الذكية ((يقدم إمكانية حدوث تغييرات ثورية في أنظمة إدارة الطاقة الحالية)) في السعودية.
ويشير مقال حديث، جمعه فريق من 6 باحثين، ونشر في موقع sciencedirect العلمي، إلى أن الانتقال سيوفر للشبكة الوظائف اللازمة لتصبح نظام طاقة لا مركزيًا، مع دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة على نطاق واسع مع إدارة جانب الطلب المعززة.
تحديات شبكات الكهرباء التقليدية
وتواجه شبكة الكهرباء التقليدية في المملكة تحديات مثل خسائر النقل، وانخفاض الكفاءة، والقدرة المحدودة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، مما يدعو للحاجة إلى شبكة ذكية حديثة.
وقال الباحثون إن الشبكات الذكية تزيد من إمكانية دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء من خلال السماح بمعاملات طاقة أفضل وإمدادات موثوقة. وقالوا إن المرافق ستكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع تحديات موازنة الأحمال المرتبطة بالتكامل المتجدد.
وأكد الباحثون أيضًا أن الشبكات الذكية يمكن أن ((تساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال الوصول التشغيلي الأمثل لأصول الشبكة مع تعزيز الموثوقية والقدرة على الشفاء الذاتي والمرونة المدمجة في نظام الشبكة، ما يؤدي إلى فرص أفضل لإدارة الطاقة)).
وذكروا سلسلة من الفوائد الأخرى خارج إمكانات مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك السماح بحماية أفضل ضد الهجمات الإلكترونية، والحد من خسائر النظام وهدر الطاقة، فضلا عن تقليل الحاجة إلى محطات الطاقة وخطوط النقل الزائدة عن الحاجة أو الجديدة، مع تمكين الصيانة التنبؤية أيضًا، لكن الباحثين أكدوا أن نشر الشبكات الذكية يجب أن يكون منظمًا جيدًا ومخططًا بدقة.
إقناع المستهلكين
وقالوا: ((على الرغم من أن الشبكة الذكية تثبت أنها تقنية واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى تصميم مخطط دقيق لضمان توقع متقدم للبدء والتخطيط والتطوير والتنفيذ من أجل تحقيق عملي ومرض)).
وأشاروا إلى أن تعزيز تقنيات الشبكة الذكية سيكون ضروريًا للمستهلكين للاقتناع بالفكرة، وأوصوا بالحوكمة التنظيمية لضمان أمن وخصوصية تقنيات الشبكة الكهربائية الذكية.

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