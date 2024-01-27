أمريكا تدرس وقف مشروع طيران مع المكسيك بسبب قيود حكومية

MENAFN - Al-Borsa News) رفضت الجهات التنظيمية الأميركية مبدئياً مراجعة مشروع مشترك بين شركتي“دلتا إيرلاينز” و”إيرومكسيكو” (Aeromexico) بسبب نزاع بشأن قواعد الطيران المكسيكية.

تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء مدى تأثير الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المسؤولون المكسيكيون على شركات الطيران الأميركية في مطار“بينيتو خواريز الدولي” في مكسيكو سيتي، وفق وثيقة لوزارة النقل حصلت عليها“بلومبرغ نيوز”.

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وتدعو السلطات إلى إنهاء الاتفاق بحلول 26 أكتوبر.

يظهر هذا الخلاف بينما يهدف رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى تعزيز حركة المرور في مطار“فيليبي أنغيليس الدولي”، وهو مشروع رئيسي افتُتح في مارس 2022 لتخفيف الحركة الجوية في“بينيتو خواريز”.

وحتى الآن، لم يحقق المطار الجديد-الذي يبعد نحو 50 كيلومتراً (31 ميلاً) شمال وسط مدينة مكسيكو-التأثير المرجو منه إلى حد بعيد.

وبناء على طلب الرئيس، أضافت شركات الطيران المحلية رحلات جوية تدريجياً.

أشارت الوثيقة إلى قرار حكومي بحظر عمليات الشحن في مطار“بينيتو خواريز” بسبب مستويات التشبع، دون وضع أي خطط لزيادة القدرة التشغيلية.

وتشير أيضاً إلى حكم صدر في أغسطس بحظر صفقة مماثلة بين شركتي الطيران الاقتصادي“الييجانت ترافيل” (Allegiant Travel) وشركة الطيران المكسيكية“فيفا إيروباص” (Viva Aerobus).

تشكّل الوثيقة قراراً مبدئياً، وتتيح 14 يوماً للأطراف المعنية لتقديم الأدلة والاعتراضات حتى لا يصبح الحكم نهائياً.

لم يرد ممثلو“إيرومكسيكو” و”دلتا” بعد على طلبات تعليق على الأمر خارج ساعات العمل.

يُشار إلى أن الشركتين تسعيان إلى التنسيق بشأن المسارات الجوية والتسعير منذ 2016.

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