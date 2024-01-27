أمريكا تدرس وقف مشروع طيران مع المكسيك بسبب قيود حكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفضت الجهات التنظيمية الأميركية مبدئياً مراجعة مشروع مشترك بين شركتي“دلتا إيرلاينز” و”إيرومكسيكو” (Aeromexico) بسبب نزاع بشأن قواعد الطيران المكسيكية.
تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء مدى تأثير الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المسؤولون المكسيكيون على شركات الطيران الأميركية في مطار“بينيتو خواريز الدولي” في مكسيكو سيتي، وفق وثيقة لوزارة النقل حصلت عليها“بلومبرغ نيوز”.
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وتدعو السلطات إلى إنهاء الاتفاق بحلول 26 أكتوبر.
يظهر هذا الخلاف بينما يهدف رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى تعزيز حركة المرور في مطار“فيليبي أنغيليس الدولي”، وهو مشروع رئيسي افتُتح في مارس 2022 لتخفيف الحركة الجوية في“بينيتو خواريز”.
وحتى الآن، لم يحقق المطار الجديد-الذي يبعد نحو 50 كيلومتراً (31 ميلاً) شمال وسط مدينة مكسيكو-التأثير المرجو منه إلى حد بعيد.
وبناء على طلب الرئيس، أضافت شركات الطيران المحلية رحلات جوية تدريجياً.
أشارت الوثيقة إلى قرار حكومي بحظر عمليات الشحن في مطار“بينيتو خواريز” بسبب مستويات التشبع، دون وضع أي خطط لزيادة القدرة التشغيلية.
وتشير أيضاً إلى حكم صدر في أغسطس بحظر صفقة مماثلة بين شركتي الطيران الاقتصادي“الييجانت ترافيل” (Allegiant Travel) وشركة الطيران المكسيكية“فيفا إيروباص” (Viva Aerobus).
تشكّل الوثيقة قراراً مبدئياً، وتتيح 14 يوماً للأطراف المعنية لتقديم الأدلة والاعتراضات حتى لا يصبح الحكم نهائياً.
لم يرد ممثلو“إيرومكسيكو” و”دلتا” بعد على طلبات تعليق على الأمر خارج ساعات العمل.
يُشار إلى أن الشركتين تسعيان إلى التنسيق بشأن المسارات الجوية والتسعير منذ 2016.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775682
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