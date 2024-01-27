وزير التموين: خطة لاقامة أسواق حضارية بجميع المحافظات تتماشي مع التنمية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي ، أن الدولة تضع خطة لإقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيراً إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حداً للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير التموين لمحافظة بورسعيد اليوم لتفقد مجمع الأسواق“داون تاون” بحي العرب ، يرافقه محافظ بورسعيد عادل الغضبان.

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وتفقد الوزير والمحافظ – وفقا لبيان – سوق بورسعيد الجديد“البازار”، حيث تم تفقد معرض“مبادرة السلع المخفضة” داخل البازار ، في إطار سعي المحافظة لضبط الأسعار .

كما تفقد الوزير السلع الموجودة داخل معرض المبادرة للتأكد من جودتها وصلاحيتها وعرضها بأسعار تلبي احتياجات المواطنين.

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية – خلال الجولة – بأعمال إنشاء وتطوير ساحة مصر، مؤكدا أن المنطقة أصبحت من أهم المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس، والتي تعتبر إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد .

وتفقد الوزير والمحافظ (( هايبر ماركت )) داخل بازار بورسعيد الجديد، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطنين ، وأضاف محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم كافة أحياء المحافظة، الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقاً موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد“البازار”، والذي تم إنشاؤه علي مساحة إجمالية 38219م2 ، بالإضافة إلى تفقدهم“ساحة مصر بحي الشرق” .

ومن جانبه ..أشار محافظ بورسعيد إلى أن بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد،مؤكدا أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز.

كما استعرض المحافظ دور لجان الإستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز ، وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتي التاسعة مساء.

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي يأتى بالتوازى مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس،و تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي“أم الدنيا” وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

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