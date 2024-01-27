وزير التموين: خطة لاقامة أسواق حضارية بجميع المحافظات تتماشي مع التنمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي ، أن الدولة تضع خطة لإقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيراً إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حداً للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.
جاء ذلك على هامش زيارة وزير التموين لمحافظة بورسعيد اليوم لتفقد مجمع الأسواق“داون تاون” بحي العرب ، يرافقه محافظ بورسعيد عادل الغضبان.
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وتفقد الوزير والمحافظ – وفقا لبيان – سوق بورسعيد الجديد“البازار”، حيث تم تفقد معرض“مبادرة السلع المخفضة” داخل البازار ، في إطار سعي المحافظة لضبط الأسعار .
كما تفقد الوزير السلع الموجودة داخل معرض المبادرة للتأكد من جودتها وصلاحيتها وعرضها بأسعار تلبي احتياجات المواطنين.
وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية – خلال الجولة – بأعمال إنشاء وتطوير ساحة مصر، مؤكدا أن المنطقة أصبحت من أهم المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس، والتي تعتبر إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد .
وتفقد الوزير والمحافظ (( هايبر ماركت )) داخل بازار بورسعيد الجديد، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطنين ، وأضاف محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم كافة أحياء المحافظة، الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقاً موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد“البازار”، والذي تم إنشاؤه علي مساحة إجمالية 38219م2 ، بالإضافة إلى تفقدهم“ساحة مصر بحي الشرق” .
ومن جانبه ..أشار محافظ بورسعيد إلى أن بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد،مؤكدا أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز.
كما استعرض المحافظ دور لجان الإستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز ، وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتي التاسعة مساء.
واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي يأتى بالتوازى مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس،و تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي“أم الدنيا” وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775681
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