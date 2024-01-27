تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة واحدة وغادرته 6 سفن، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأشار المركز الاعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم السبت – مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4977 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2682 شاحنة.
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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 111964 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159280 طنًا، منوها بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17358 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39906 أطنان.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775680
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