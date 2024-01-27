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تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

1/27/2024 2:18:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة واحدة وغادرته 6 سفن، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الاعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم السبت – مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4977 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2682 شاحنة.

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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 111964 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159280 طنًا، منوها بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17358 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39906 أطنان.

المصدر:

MENAFN27012024000202011048ID1107775680

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