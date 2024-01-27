Saturday, 27 January 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ1.3 مليون شاب وفتاة بمبادرة ((فحص المقبلين على الزواج))

1/27/2024 2:18:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ مليون و332 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ((فحص المقبلين على الزواج)) والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار ((100 مليون صحة)).

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و197 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية .

موضوعات متعلقة “الاتحاد الأوروبي”: نواصل دعمنا الإنساني لقطاع غزة بالتنسيق مع السلطات المصرية “أرامكو”: نتطلع لتوسيع مشاريعنا في الصين والهند وإبرام عمليات استحواذ تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :
‏ أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

MENAFN27012024000202011048ID1107775679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث