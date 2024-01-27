آداء قوي لـالصناديق النقدية في 2023

احتل صندوقا ((وثاق)) و((حورس)) المركز الأول و الثانى بين صناديق النقدية الأعلى عائدًا خلال عام 2023 بقيادة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية بنهاية العام الماضي، بعائد يصل إلى 18.47%، و18.46% على أساس سنوى لكل منهما على الترتيب، وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار“إيما”.

وأضاف التقرير الذي حصلت ((البورصة)) على نسخة منه، أن صندوق سيولة المدار من قبل“إن آى كابيتال” حل بالمركز الثالت للصناديق النقدية الأعلى عائد على الاستثمار على أساس سنوى بعائد يصل إلى 18.40%، تلاه صندوق البنك المصري الخليجي تحت إدارة برايم لإدارة الاستثمارات المالية في المركز الرابع بعائد محقق بلغ نحو 18.16% على أساس سنوى خلال العام الماضي.

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وجاء صندوق فورى ذو العائد التراكمى الذي تديره شركة سي آى أسيت مانجمنت التابعة لمجموعة سي آى كابتيال القابضة للاستثمارات المالية في المركز الخامس بعائد على الاستثمار سجل نحو 18.06% على أساس سنوى بنهاية عام 2023.

وسجل صندوق بنك الإسكان والتعمير“موارد” عائدًا على أساس سنوى على الاستثمار بنحو 17.96% ليحل بالمركز السادس بين الصناديق النقدية في السوق المصرية خلال العام الماضي، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع الذي تديره شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية بعائد محقق على أساس سنوى بنحو 17.81% ليستقر بالمركز السابع.

وحقق صندوق البنك العربي الأفريقي“جومان” عائدًا على الاستثمار بنحو 17.73% على أساس سنوى ليأتى في المركز الثامن بين العشر الكبار للصناديق النقدية الموجودة في السوق المصري.

ووصل العائد على الاستثمار في صندوقي ((ثروتى)) والسويس اليومى- صندوق بنك قناة السويس المدارين من قبل سي آى أسيت مانجمنت نحو 17.66 و17.65 % على أساس سنوى لكل منهما على الترتيب ليسجلا المركز التاسع والعاشر بين الصناديق النقدية الأعلى عائد على الاستثمار.

ووفقًا للتقرير، فإن صندوق دايموند المدار من قبل العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات حل بالمركز الحادى عشر بعائد على الاستثماريصل إلى 17.6% على أساس سنوى، فيما سجل صندوق التجاري الدولى“أصول” عائدًا يقدر بنحو 17.47% على أساس سنوى بقيادة سي آى أسيت مانجمنت.

فيما وصل صندوق البنك الأهلى الكويتى المدار من قبل سيجما لإدارة الاستثمارات المالية إلى عائد على أساس سنوى يقدر بنحو 17.39%، تلاه صندوق في العائد صندوق مصر لتأمينات الحياة الذي حقق 17.28% على أساس سنوى المدار من قبل سي آى أسيت مانجمنت بنهاية عام 2023.

وجاء صندوق البنك الزراعى المصري“الحصاد اليومي” الذي تديره شركة إتش سي لإدارة الاستثمارات المالية في المركز الخامس عشر خلال العام الماضي بين الصناديق النقدية الأعلى عائد على أساس سنوى، بعائد محقق قفز إلى 17.19%، فيما وصل العائد على صندوق البنك العربي“يوماتي” المدار من قبل بلتون لإدارة الاستثمارات إلى 17.13% على أساس سنوى.

وحقق صندوق كاش مباشر التابع لمباشر إنترناشيونال عائدًا على أساس سنوى يبلغ نحو 17.09% ليأتى ضمن كبار صناديق النقدية في السوق المصرية، تلاه صندوق” مصر النقدي” المدار من قبل سي آى أسيت مانجمنت محققًا عائدًا على أساس سنوى بفارق طفيف عن السابق ليسجل 17.08% بنهاية عام 2023.

وانضم صندوقي سايب“يومي”، ودلتا لتأمينات الحياة لكبار صناديق النقدية خلال العام الماضي في المركز التاسع عشر، والعشرين على التواليى، محققين عوائد على الاستثمار على أساس سنوى تصل إلى 17.07%، و17.06%، ويدير كل من الصندوقين على الترتيب بلتون لإدارة الاستثمارات، وألفا كابيتال.

وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات الثاني الذي تجيره شركة أزيموت لإدارة الاستثمارات عائدًا على الاستثمار خلال العام الماضي بلغ نحو 16.98% على أساس سنوى.

ووفقًا للتقرير، فإن هيرميس لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار التى تدير صندوقي البنك الأهلى المتحد“ثروة”، وبنك إتش إس بي سي مصر حققت عوائد استثمارية على الصندوقين تصل إلى 16.95%، و16.91% على أساس سنوى لكلاً منهما على الترتيب، لتضعهما في التريب 22 و23 على التوالى خلال العام الماضي.

وحقق صندوقي ميد بنك الثاني، وكريدى أجريكول الثانى عوائد مقاربة على أساس سنوى بواقع 16.86%، و16.84% على التوالى بقيادة كلاً من بلتون لإدارة الاستثمارات وهيرميس لإدارة المحافظ والاستثمارات على الترتيب خلال العام الماضي.

وتعرف الصناديق النقدية أو صناديق أسواق النقد، بإنها نوع من الصناديق الاستثمارية، يلجأ إليها المستثمرون بشكل عام لتجنيب الأموال انتظاراً لاستثمارها أو اللجوء إليها في المستقبل القريب، حيث تستثمر الصناديق في أدوات استثمارية قصيرة الأجل، بما في ذلك النقد وشهادات الإيداع وأذون الخزانة.

وتَتَسم تلك النوعية من الصناديق بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنةً بأنواع الصناديق الأخرى.