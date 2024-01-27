آداء قوي لـالصناديق النقدية في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) %18.4 عائدًا على الاستثمار في صندوق” سيولة” على أساس سنوى ليحل بالمركز الثالث
احتل صندوقا ((وثاق)) و((حورس)) المركز الأول و الثانى بين صناديق النقدية الأعلى عائدًا خلال عام 2023 بقيادة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية بنهاية العام الماضي، بعائد يصل إلى 18.47%، و18.46% على أساس سنوى لكل منهما على الترتيب، وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار“إيما”.
وأضاف التقرير الذي حصلت ((البورصة)) على نسخة منه، أن صندوق سيولة المدار من قبل“إن آى كابيتال” حل بالمركز الثالت للصناديق النقدية الأعلى عائد على الاستثمار على أساس سنوى بعائد يصل إلى 18.40%، تلاه صندوق البنك المصري الخليجي تحت إدارة برايم لإدارة الاستثمارات المالية في المركز الرابع بعائد محقق بلغ نحو 18.16% على أساس سنوى خلال العام الماضي.
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وجاء صندوق فورى ذو العائد التراكمى الذي تديره شركة سي آى أسيت مانجمنت التابعة لمجموعة سي آى كابتيال القابضة للاستثمارات المالية في المركز الخامس بعائد على الاستثمار سجل نحو 18.06% على أساس سنوى بنهاية عام 2023.
وسجل صندوق بنك الإسكان والتعمير“موارد” عائدًا على أساس سنوى على الاستثمار بنحو 17.96% ليحل بالمركز السادس بين الصناديق النقدية في السوق المصرية خلال العام الماضي، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع الذي تديره شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية بعائد محقق على أساس سنوى بنحو 17.81% ليستقر بالمركز السابع.
وحقق صندوق البنك العربي الأفريقي“جومان” عائدًا على الاستثمار بنحو 17.73% على أساس سنوى ليأتى في المركز الثامن بين العشر الكبار للصناديق النقدية الموجودة في السوق المصري.
ووصل العائد على الاستثمار في صندوقي ((ثروتى)) والسويس اليومى- صندوق بنك قناة السويس المدارين من قبل سي آى أسيت مانجمنت نحو 17.66 و17.65 % على أساس سنوى لكل منهما على الترتيب ليسجلا المركز التاسع والعاشر بين الصناديق النقدية الأعلى عائد على الاستثمار.
ووفقًا للتقرير، فإن صندوق دايموند المدار من قبل العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات حل بالمركز الحادى عشر بعائد على الاستثماريصل إلى 17.6% على أساس سنوى، فيما سجل صندوق التجاري الدولى“أصول” عائدًا يقدر بنحو 17.47% على أساس سنوى بقيادة سي آى أسيت مانجمنت. “ثروتى” و”السويس اليومي” ضمن الـ10 الأعلى عائدًا على الاستثمار
فيما وصل صندوق البنك الأهلى الكويتى المدار من قبل سيجما لإدارة الاستثمارات المالية إلى عائد على أساس سنوى يقدر بنحو 17.39%، تلاه صندوق في العائد صندوق مصر لتأمينات الحياة الذي حقق 17.28% على أساس سنوى المدار من قبل سي آى أسيت مانجمنت بنهاية عام 2023.
وجاء صندوق البنك الزراعى المصري“الحصاد اليومي” الذي تديره شركة إتش سي لإدارة الاستثمارات المالية في المركز الخامس عشر خلال العام الماضي بين الصناديق النقدية الأعلى عائد على أساس سنوى، بعائد محقق قفز إلى 17.19%، فيما وصل العائد على صندوق البنك العربي“يوماتي” المدار من قبل بلتون لإدارة الاستثمارات إلى 17.13% على أساس سنوى.
وحقق صندوق كاش مباشر التابع لمباشر إنترناشيونال عائدًا على أساس سنوى يبلغ نحو 17.09% ليأتى ضمن كبار صناديق النقدية في السوق المصرية، تلاه صندوق” مصر النقدي” المدار من قبل سي آى أسيت مانجمنت محققًا عائدًا على أساس سنوى بفارق طفيف عن السابق ليسجل 17.08% بنهاية عام 2023.
وانضم صندوقي سايب“يومي”، ودلتا لتأمينات الحياة لكبار صناديق النقدية خلال العام الماضي في المركز التاسع عشر، والعشرين على التواليى، محققين عوائد على الاستثمار على أساس سنوى تصل إلى 17.07%، و17.06%، ويدير كل من الصندوقين على الترتيب بلتون لإدارة الاستثمارات، وألفا كابيتال.
وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات الثاني الذي تجيره شركة أزيموت لإدارة الاستثمارات عائدًا على الاستثمار خلال العام الماضي بلغ نحو 16.98% على أساس سنوى.
ووفقًا للتقرير، فإن هيرميس لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار التى تدير صندوقي البنك الأهلى المتحد“ثروة”، وبنك إتش إس بي سي مصر حققت عوائد استثمارية على الصندوقين تصل إلى 16.95%، و16.91% على أساس سنوى لكلاً منهما على الترتيب، لتضعهما في التريب 22 و23 على التوالى خلال العام الماضي.
وحقق صندوقي ميد بنك الثاني، وكريدى أجريكول الثانى عوائد مقاربة على أساس سنوى بواقع 16.86%، و16.84% على التوالى بقيادة كلاً من بلتون لإدارة الاستثمارات وهيرميس لإدارة المحافظ والاستثمارات على الترتيب خلال العام الماضي.
وتعرف الصناديق النقدية أو صناديق أسواق النقد، بإنها نوع من الصناديق الاستثمارية، يلجأ إليها المستثمرون بشكل عام لتجنيب الأموال انتظاراً لاستثمارها أو اللجوء إليها في المستقبل القريب، حيث تستثمر الصناديق في أدوات استثمارية قصيرة الأجل، بما في ذلك النقد وشهادات الإيداع وأذون الخزانة.
وتَتَسم تلك النوعية من الصناديق بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنةً بأنواع الصناديق الأخرى.
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