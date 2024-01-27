وكالات: موسكو مستعدة لبحث إمدادات الغاز مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نقلت وكالات أنباء اليوم السبت عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024.
وبموجب اتفاق مدته خمس سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مقابل رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب.
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ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله“إذا رغب الطرف الآخر وهو الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشات. حتى الآن، لا نرى أي رغبة في هذا”.
وأحجم مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن التكهن بشأن فرص تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024، لكنه قال إن التكتل يقيّم جميع الاحتمالات والاستعداد لها.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775677
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