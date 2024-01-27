مؤشرات البورصة تترقب مسار أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) زيدان: المؤشر الرئيسي يختبر منطقة مقاومة رئيسية عند 28200 نقطة
تترقب البورصة المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي لتحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة، إلا أن آراء المحللين تشير إلى صعود مرتقب بالمؤشرات لتستكمل البورصة المصرية وتيرة الصعود التى بدأتها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات قياسية بالمؤشرات العالمية لتحقيق مستويات جديدة خلال الجلسات الأخيرة.
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وتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، أن يتحرك مؤشر EGX30 فى اتجاه عرضى ثم يستكمل الصعود، خاصة مع ترقب المركزى رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل، ناصحًا المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، وإغلاق مراكز الشراء بالهامش والحذر من العمليات التصحيحية المقبلة.
ارتفع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية EGX 30 بنحو 3.07% إلى مستوى 27666 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.93% إلى مستوى 6584 نقطة، وسجل مؤشر EGX 30 capped ارتفاعاً بنحو 3.48% الى مستوى 33883 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.54%،إلى مستوى 9320 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P صعوداً بنحو 4.16% إلى مستوى 5343 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 26.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، من خلال تداول 6 مليارات سهم، بتنفيذ 759 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 26.4 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 8.5 مليار ورقة منفذة على 907 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 4.54% إلى مستوى 1.97 تريليون جنيه.
وتوقعت دعاء زيدان، خبير أسواق المال، أن يستمر أداء المؤشر الرئيسى فى الصعود ليختبر منطقة مقاومة رئيسية عند 28200 نقطة، وفى حالة تخطيها ينتقل المؤشر لمستوى مقاومة ثانٍ عند 28500 نقطة.
وأوضحت أن البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى حققت مستويات تاريخية جديدة، ليصل EGX30 أعلى مستوى عند 28121 نقطة وأعلى حجم تداولات تم تحقيقه منذ تدشين البورصة بلغ نحو 8.5 مليار جنيه، نتيجة ضخ السيولة فى السوق بعد فك شهادات الإيداع السنوية ذات العوائد 25%.
وتابعت أن قرار المركزى فى لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لن يكون له التأثير الأكبر، حيث يتجه المستثمرون للتحوط بالفعل من ارتفاع أسعار الدولار والتذبذب الذى يشهده سوق الذهب للتحوط فى الأسهم.
ونصحت المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية والفنية القوية، والأسهم ذات العوائد الدولارية وتكوين محفظة متوازنة بين القطاعات لتقليل المخاطر، بالإضافة لدراسة التحليل الفنى والمالى لنقطة الدخول.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4% والعرب على 6.2%، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 613 مليون جنيه كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 105 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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