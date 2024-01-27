مؤشرات البورصة تترقب مسار أسعار الفائدة

تترقب البورصة المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي لتحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة، إلا أن آراء المحللين تشير إلى صعود مرتقب بالمؤشرات لتستكمل البورصة المصرية وتيرة الصعود التى بدأتها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات قياسية بالمؤشرات العالمية لتحقيق مستويات جديدة خلال الجلسات الأخيرة.

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وتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، أن يتحرك مؤشر EGX30 فى اتجاه عرضى ثم يستكمل الصعود، خاصة مع ترقب المركزى رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل، ناصحًا المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، وإغلاق مراكز الشراء بالهامش والحذر من العمليات التصحيحية المقبلة.

ارتفع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية EGX 30 بنحو 3.07% إلى مستوى 27666 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.93% إلى مستوى 6584 نقطة، وسجل مؤشر EGX 30 capped ارتفاعاً بنحو 3.48% الى مستوى 33883 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.54%،إلى مستوى 9320 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P صعوداً بنحو 4.16% إلى مستوى 5343 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 26.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، من خلال تداول 6 مليارات سهم، بتنفيذ 759 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 26.4 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 8.5 مليار ورقة منفذة على 907 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 4.54% إلى مستوى 1.97 تريليون جنيه.

وتوقعت دعاء زيدان، خبير أسواق المال، أن يستمر أداء المؤشر الرئيسى فى الصعود ليختبر منطقة مقاومة رئيسية عند 28200 نقطة، وفى حالة تخطيها ينتقل المؤشر لمستوى مقاومة ثانٍ عند 28500 نقطة.

وأوضحت أن البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى حققت مستويات تاريخية جديدة، ليصل EGX30 أعلى مستوى عند 28121 نقطة وأعلى حجم تداولات تم تحقيقه منذ تدشين البورصة بلغ نحو 8.5 مليار جنيه، نتيجة ضخ السيولة فى السوق بعد فك شهادات الإيداع السنوية ذات العوائد 25%.

وتابعت أن قرار المركزى فى لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لن يكون له التأثير الأكبر، حيث يتجه المستثمرون للتحوط بالفعل من ارتفاع أسعار الدولار والتذبذب الذى يشهده سوق الذهب للتحوط فى الأسهم.

ونصحت المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية والفنية القوية، والأسهم ذات العوائد الدولارية وتكوين محفظة متوازنة بين القطاعات لتقليل المخاطر، بالإضافة لدراسة التحليل الفنى والمالى لنقطة الدخول.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4% والعرب على 6.2%، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 613 مليون جنيه كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 105 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.