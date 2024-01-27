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قفزة الأرباح تدعم سهم ((سيدبك))

1/27/2024 2:18:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهدت نتائج أعمال سيدى كرير للبتروكيماويات- سيدبك قفزة في الأرباح عن العام الماضي لتسجل في نتائج الأعمال غير المدققة التى أعلنت عنها بنهاية الأسبوع الماضي، نمو صافي أرباح الشركة بنحو 98.63% خلال 2023 إلى 2.45 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.23 مليار جنيه خلال 2022.

ما دفع بدوره بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية لرفع السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 36.22 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البحوث.

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وأرجعت البحوث، توقعاتها الإيجابية لأداء الشركة إلى ضعف الجنيه أمام الدولار، والتسعير المناسب للغاز من قبل المورد“جاسكو” مما يصب في مصلحة الشركة، مصحوبة بتوقعات ارتفاع أسعار منتجاتها التي تقوم بتصديرها بالدولار.

وحققت الشركة نموًا بالإيرادات بنحو 52.37% لتصل إلى 13.19 مليار جنيه، مقابل 8.65 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وقرر مجلس إدارة سيدي كرير إرجاء مناقشة سداد نصيب الشركة في زيادة رأسمال“المصرية للايثانول الحيوي” بقيمة 180 ألف دولار.

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