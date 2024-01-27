قفزة الأرباح تدعم سهم ((سيدبك))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت نتائج أعمال سيدى كرير للبتروكيماويات- سيدبك قفزة في الأرباح عن العام الماضي لتسجل في نتائج الأعمال غير المدققة التى أعلنت عنها بنهاية الأسبوع الماضي، نمو صافي أرباح الشركة بنحو 98.63% خلال 2023 إلى 2.45 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.23 مليار جنيه خلال 2022.
ما دفع بدوره بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية لرفع السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 36.22 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البحوث.
موضوعات متعلقة
تفاوت عوائد صناديق الدخل الثابت بين 6.27 و16.89% خلال العام الماضي مؤشرات البورصة تترقب مسار أسعار الفائدة آداء قوي لـ”الصناديق النقدية” في 2023
وأرجعت البحوث، توقعاتها الإيجابية لأداء الشركة إلى ضعف الجنيه أمام الدولار، والتسعير المناسب للغاز من قبل المورد“جاسكو” مما يصب في مصلحة الشركة، مصحوبة بتوقعات ارتفاع أسعار منتجاتها التي تقوم بتصديرها بالدولار.
وحققت الشركة نموًا بالإيرادات بنحو 52.37% لتصل إلى 13.19 مليار جنيه، مقابل 8.65 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وقرر مجلس إدارة سيدي كرير إرجاء مناقشة سداد نصيب الشركة في زيادة رأسمال“المصرية للايثانول الحيوي” بقيمة 180 ألف دولار.
MENAFN27012024000202011048ID1107775675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.