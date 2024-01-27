تفاوت عوائد صناديق الدخل الثابت بين 6.27 و16.89% خلال العام الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت عوائد الاستثمار في صناديق الدخل الثابت بين6.27 و16.89% على أساس سنوى خلال العام الماضي على حسب الصندوق، وفقًا لتقرير حصلت البورصة على نسخة منه صادر عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
وأضاف التقرير، أن صندوق البنك الأهلى المصري الثامن تصدر قائمة الأعلى عائد على الاستثمار بين صناديق الدخل الثابت ليحقق 16.89% عائدًا على أساس سنوى بقيادة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية.
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تلاه بفارق طفيف في ترتيب صناديق الدخل الثابت صندوق سي آى كابيتال للدخل الثابت بعائد على الاستثمار بلغ نحو 16.63% على أساس سنوى، تلاه صندوق بنك القاهرة“الثابت” بعائد محقق 12.38% على الاستثمار على أساس سنوى، ويدير الصندوقين السالفين سي آى أسيت مانجمنت.
وحل صندوق البنك التجاري الدولى“ثبات”- صندوق الدخل الثابت الأشهر على الإطلاق- في السوق المصرية بالمركز الرابع بعائد محقق على أساس سنوى بلغ نحو 11.87% عائدًا على الاستثمار، تلاه صندوق جذور العربي الأفريقي الذي حقق عائدًا بلغ نحو 10.64% ليحل بالمركز الخامس بين صناديق الدخل الثابت.
وسجل صندوق بنك الإسكندرية الثالث بإدارة هيرميس لإدارة المحافظ والاستثمارات عائدًا على أساس سنوي بنحو 10.47%، تلاه بفارق واسع صندوق البنك العقاري المصري تحت إدارة ألفا كابيتال بعائدًا على أساس سنوى بلغ نحو 6.27% بنهاية العام الماضي.
صناديق الدخل الثابت هي أدوات استثمارية تجمع الأموال من مستثمرين متعددين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.، تركز تلك الصناديق في المقام الأول على السندات، وهي أدوات دين تصدرها الحكومات والبلديات والشركات والكيانات الأخرى، وتتميز بقدرتها على الحفاظ على رأس المال.
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