تفاوت عوائد صناديق الدخل الثابت بين 6.27 و16.89% خلال العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت عوائد الاستثمار في صناديق الدخل الثابت بين6.27 و16.89% على أساس سنوى خلال العام الماضي على حسب الصندوق، وفقًا لتقرير حصلت البورصة على نسخة منه صادر عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.

وأضاف التقرير، أن صندوق البنك الأهلى المصري الثامن تصدر قائمة الأعلى عائد على الاستثمار بين صناديق الدخل الثابت ليحقق 16.89% عائدًا على أساس سنوى بقيادة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية.

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تلاه بفارق طفيف في ترتيب صناديق الدخل الثابت صندوق سي آى كابيتال للدخل الثابت بعائد على الاستثمار بلغ نحو 16.63% على أساس سنوى، تلاه صندوق بنك القاهرة“الثابت” بعائد محقق 12.38% على الاستثمار على أساس سنوى، ويدير الصندوقين السالفين سي آى أسيت مانجمنت.

وحل صندوق البنك التجاري الدولى“ثبات”- صندوق الدخل الثابت الأشهر على الإطلاق- في السوق المصرية بالمركز الرابع بعائد محقق على أساس سنوى بلغ نحو 11.87% عائدًا على الاستثمار، تلاه صندوق جذور العربي الأفريقي الذي حقق عائدًا بلغ نحو 10.64% ليحل بالمركز الخامس بين صناديق الدخل الثابت.

وسجل صندوق بنك الإسكندرية الثالث بإدارة هيرميس لإدارة المحافظ والاستثمارات عائدًا على أساس سنوي بنحو 10.47%، تلاه بفارق واسع صندوق البنك العقاري المصري تحت إدارة ألفا كابيتال بعائدًا على أساس سنوى بلغ نحو 6.27% بنهاية العام الماضي.

صناديق الدخل الثابت هي أدوات استثمارية تجمع الأموال من مستثمرين متعددين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.، تركز تلك الصناديق في المقام الأول على السندات، وهي أدوات دين تصدرها الحكومات والبلديات والشركات والكيانات الأخرى، وتتميز بقدرتها على الحفاظ على رأس المال.