نوفاك: روسيا أوفت بتعهدها بخفض صادرات النفط في إطار أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) نفذت روسيا تخفيضات إمدادات النفط الخارجية التي تعهدت بها، وفقاً لتصريحات نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

تعهدت موسكو، بالتنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بتعميق تخفيضات صادرات النفط إلى 500 ألف برميل يومياً في الربع الحالي مقارنة بالمتوسط ​​في مايو ويونيو.

موضوعاتروسيا تدعو بريطانيا إلى“التخلي عن مسار المواجهة” معها سيريبراس سيستمز لصناعة الرقائق تدرس الطرح بالبورصة في 2024 ما مدى قوة اقتصاد الهند في عهد“مودي”؟

ويشمل ذلك قيوداً على الصادرات اليومية من الخام بواقع 300 ألف برميل، و200 ألف برميل من المنتجات المكررة.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نوفاك يوم السبت في موسكو“بالطبع وصلنا إلى هذه المستويات”.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف“أوبك+” اجتماعاً عبر الإنترنت الأسبوع المقبل لمناقشة سياسة إنتاج النفط.

ولا يخطط التحالف لإجراء أي تغييرات في سياسه الإنتاج، وفقاً لعدد من المندوبين بالمجموعة.

وأضاف نوفاك:“سوق النفط متوازنة الآن بفضل إجراءات (أوبك+)، ولهذا السبب فالوضع تحت السيطرة”.

المصدر: