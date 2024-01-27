نوفاك: روسيا أوفت بتعهدها بخفض صادرات النفط في إطار أوبك+

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفذت روسيا تخفيضات إمدادات النفط الخارجية التي تعهدت بها، وفقاً لتصريحات نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
تعهدت موسكو، بالتنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بتعميق تخفيضات صادرات النفط إلى 500 ألف برميل يومياً في الربع الحالي مقارنة بالمتوسط في مايو ويونيو.
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ويشمل ذلك قيوداً على الصادرات اليومية من الخام بواقع 300 ألف برميل، و200 ألف برميل من المنتجات المكررة.
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نوفاك يوم السبت في موسكو“بالطبع وصلنا إلى هذه المستويات”.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف“أوبك+” اجتماعاً عبر الإنترنت الأسبوع المقبل لمناقشة سياسة إنتاج النفط.
ولا يخطط التحالف لإجراء أي تغييرات في سياسه الإنتاج، وفقاً لعدد من المندوبين بالمجموعة.
وأضاف نوفاك:“سوق النفط متوازنة الآن بفضل إجراءات (أوبك+)، ولهذا السبب فالوضع تحت السيطرة”.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775673
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