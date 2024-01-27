وزير التجارة يزور مصانع لانتاج البن والأجبان والخضروات المجمدة بالمنطقة الصناعية بالعبور

MENAFN - Al-Borsa News) اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بزيارة لمصنع زهرة البن البرازيلي والمقام على مساحة 3 آلاف متر وبحجم أعمال 15 مليون جنيه، حيث يقوم المصنع بالانتاج للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق دول شمال أفريقيا وإندونيسيا ومن المتوقع أن تصل صادراته عام 2024 لنحو 30 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير مصنع شركة بريجو للصناعات الغذائية المتخصص في تصنيع منتجات الأجبان والعصائر الطبيعية والمقام على مساحة 6400 متر مربع ويبلغ إجمالي اصول الشركة 320 مليون جنيه ويوفر 500 فرصة عمل، و تقوم الشركة بالإنتاج للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق أمريكا و دول أفريقية و المملكة العربية السعودية و فلسطين وليبيا و الكويت واليمن ولبنات وعمان والبحرين والامارات، وبلغت صادرات الشركة خلال عام 2023 نحو 170 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل الى 200 مليون جنيه خلال عام 2024 كما انه من المتوقع ان تصل مبيعات الشركة هذا العام 650 مليون جنيه.

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وتضمنت الجولة أيضاً زيارة مصنع شركة البسمة للمواد الغذائية المتخصصة في إنتاج الخضروات المجمدة والمقام على مساحة 20 الف متر ويبلغ حجم الانتاج من 1500 الي 2000 طن شهريا ويوفر 714 فرصة عمل وتقوم الشركة بالتصدير الى اسواق اوروبا وكندا وأمريكا والدول العربية ومن المتوقع أن تبلغ صادراتها 40 مليون دولار خلال عام 2024

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