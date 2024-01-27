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بحث إنشاء خط غاز جديد يربط ألمانيا والنمسا بتكلفة 200 مليون يورو

1/27/2024 2:18:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طالب اتحاد الصناعة النمساوي اليوم وزيرة الطاقة والمناخ اليانور جويسلر، بالموافقة على إنشاء خط غاز جديد يربط ألمانيا والنمسا، وعدم الاستجابة لضغوط جماعات حماية المناخ في هذا الصدد .

وقال رئيس الاتحاد ايريك فروموالد – في تصريح اليوم – إن إنشاء خط أنابيب بطول 40 كيلومترًا عبر منطقة غرب النمسا” مول فيرتل” سيتم من خلاله نقل الغاز بكفاءة اكبر من ألمانيا إلى النمسا.

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وأوضح انه يمكن لخط أنابيب غاز غرب النمسا أن يزيد من قدرة نقل الغاز بنسبة 30 في المائة، لكن من غير المخطط تشغيله حتى عام 2027.

وحث فروموالد، وزيرة الطاقة على توفير التمويل بسرعة لخط الغاز وتهيئة الظروف الإطارية لبدء البناء بسرعة موضحا ان هذا المشروع تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

من جانبه، أيد الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية بناء خط الغاز الجديد داعيا وزيرة الطاقة – التي تنتمي إلى حزب الخضر – بعدم عرقلة المشروع، قائلاً:“نحن بحاجة ماسة إلى المضي قدمًا”.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن لافتا الى ان وزارة الطاقة لديها بالفعل 70 مليون يورو متاحة لهذا الغرض.

المصدر:

MENAFN27012024000202011048ID1107775671

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