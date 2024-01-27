بحث إنشاء خط غاز جديد يربط ألمانيا والنمسا بتكلفة 200 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب اتحاد الصناعة النمساوي اليوم وزيرة الطاقة والمناخ اليانور جويسلر، بالموافقة على إنشاء خط غاز جديد يربط ألمانيا والنمسا، وعدم الاستجابة لضغوط جماعات حماية المناخ في هذا الصدد .
وقال رئيس الاتحاد ايريك فروموالد – في تصريح اليوم – إن إنشاء خط أنابيب بطول 40 كيلومترًا عبر منطقة غرب النمسا” مول فيرتل” سيتم من خلاله نقل الغاز بكفاءة اكبر من ألمانيا إلى النمسا.
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وأوضح انه يمكن لخط أنابيب غاز غرب النمسا أن يزيد من قدرة نقل الغاز بنسبة 30 في المائة، لكن من غير المخطط تشغيله حتى عام 2027.
وحث فروموالد، وزيرة الطاقة على توفير التمويل بسرعة لخط الغاز وتهيئة الظروف الإطارية لبدء البناء بسرعة موضحا ان هذا المشروع تبلغ قيمته 200 مليون يورو.
من جانبه، أيد الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية بناء خط الغاز الجديد داعيا وزيرة الطاقة – التي تنتمي إلى حزب الخضر – بعدم عرقلة المشروع، قائلاً:“نحن بحاجة ماسة إلى المضي قدمًا”.
وأكد الوزير ضرورة تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن لافتا الى ان وزارة الطاقة لديها بالفعل 70 مليون يورو متاحة لهذا الغرض.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775671
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