السياحة تبحث مع شركات الطيران الإسبانية تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) اختتم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع مسئولي ومالكي ومديري بعض شركات الطيران الإسبانية، من بينهم شركات كل من إيبيريا (Iberia)، وإيبيريا إكسبرس (Iberia Express)، وإيديلويس (Edelweiss).

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات الأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

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وقد شهدت هذه اللقاءات، مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب المزيد من حركة الطيران والسفر لمصر من مختلف دول العالم ومن السوق الإسباني بصفة خاصة.

كما تم بحث سبل الاستفادة من الشبكة الواسعة لهذه الشركات، وتواجدها بالعديد من دول العالم لجذب المزيد من الحركة السياحية من هذه الدول لمصر.

وحرص أحمد عيسى، خلال اللقاءات، على إطلاع مسئولي شركات الطيران، بأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وملامح الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تحدث عن سبل الترويج السياحي الممكنة مع هذه الشركات من خلال برامج تحفيز الطيران أو تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co Marketing والتي تمم بالتعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتستهدف تسليط الضوء بصورة أكبر على المقصد السياحي المصري بكافة أنماطه ومنتجاته ومقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.

وأكد الوزير على وجود تكامل واسع بين عمل وزراتي السياحة والآثار والطيران المدني ولا سيما في ظل أهمية الطيران بالنسبة للسياحة في مصر وخاصة لتحقيق مستهدفاتها ولربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.

واستعرض سياسات وآليات تحفيز الطيران، وتفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل ولا سيما في ظل باقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة وتحقيق الدولة المصرية لمستهدفاتها من صناعة السياحة.

وأوضح أحمد عيسى أن زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر هو أحد المحاور الرئيسية الجاري العمل على تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر في نوفمبر 2022.

وأوضح أن الجهود التي تم بذلها في هذا الملف بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الطيران المدني قد أتت بثمارها حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022، مشيراً إلى أنه للوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر في 2028 إلى 30 مليون سائح يتطلب زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة عام 2021.

وفي حديثه، أشار أحمد عيسى إلى الزيارات التعريفية Fam Trips التي يتم تنظيمها لشركاء المهنة لزيارة مصر للاطلاع على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري على أرض الواقع، وكذلك على التنوع الكبير بالمقومات السياحية والأثرية.

وتحدث أحمد عيسى عن بعض المنتجات السياحية الجديدة التي يتم العمل عليها ومنها منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي من شأنه أن يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته.

وأوضح ان هذا المنتج سيقدم فرصة لزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال عدد من المسارات لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم أيضاً في زيادة أعداد الليالي السياحية بها حيث أن السائح يأتي حالياً إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم.

كما لفت إلى افتتاح المتحف المصري الكبير وما سيقدمه للعالم، وأن المتحف سيكون النواة الأولى لهذا المنتج ولا سيما أن كثير من السائحين سيأتون من مطار سفنكس ليستمتعوا بالتجربة السياحية متميزة بالمتحف ومنطقة أهرامات الجيزة وما تشهده التجربة السياحية بها من تطوير وتحسين في الزيارة وفي جودة الخدمات المقدمة بها ولا سيما شركة القطاع الخاص التي تقوم بتحسين وتطوير الخدمات بهذه المنطقة.

كما أشا أيضاً إلى المخطط التنظيمي العام Master Plan المقرر الإعلان عنه قريباً بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية ومنها المنطقة الواقعة من مطار سفنكس الدولي إلى منطقة هرم سقارة والتي تضم أيضاً أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

ومن جانبهم، تحدث مسئولي شركات الطيران عن ثقة شركاتهم في الإمكانيات السياحية المتنوعة في المقصد السياحي المصري، وحرصها وخططتها المستمرة لزيادة رحلات الطيران إلى مصر.

جدير بالذكر ان زيارة وزير السياحة والآثار لمدريد قد جاءت للمشاركة في فعاليات الدورة ال ٤٤ للمعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR2024.

وقد قام الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة لقاءات رسمية، وأخرى مهنية مكثفة مع عدد من شركاء المهنة في صناعة السياحة الدوليين من منظمى رحلات وشركات سياحة وشركات طيران، ومسئولي ومالكي بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى لقاءات متنوعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.