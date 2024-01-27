روسيا صدرت 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، اليوم السبت، أنها روسيا قامت بتصدير 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الدول الصديقة خلال عام 2023.

وقال سوروكين خلال فعاليات يوم الطاقة في معرض روسيا الدولي -نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية- إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى السوق المحلية في روسيا بلغت 501 مليار متر مكعب خلال 2023.

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وحول إنتاج النفط الروسي، أوضح سوروكين أن التأثير التراكمي للميزانية الروسية من اتفاق أوبك+ بحلول نهاية 2023، ستتراوح قيمته بين 20 إلى 30 تريليون روبل (ما يعادل بين 222 إلى 334 مليار دولار)، مضيفا أن صادرات النفط الروسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023 بلغت 193 مليون طن.

ومن جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم الشركة الروسية لتوريد واستيراد الكهرباء“إنتر” (Inter RAO) ألكسندرا بانينا، إن صادرات روسيا إلى الصين من الكهرباء بلغت 3.1 مليار كيلووات في الساعة خلال العام الماضي، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 4.6 مليار كيلووات في الساعة في 2022.

وأشارت بانينا في تصريحات على هامش يوم الطاقة بمعرض روسيا الدولي، إلى أن الصادرات الروسية من الكهرباء تأثرت بالقيود التي فرضتها الشركة الروسية للكهرباء في النصف الثاني من عام 2023 بسبب العجز في المياه بمنطقة الشرق الأقصى، وارتفاع معدلات الحوادث أثناء نقل الكهرباء، وزيادة استهلاك الكهرباء.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة“غازبروم نفت” الروسية ألكسندر ديوكوف، إن الشركة تخطط لزيادة إنتاج الهيدروكربونات في عام 2024، لكن إنتاج النفط سيعتمد على الحصة التي سيتم تحديدها بموجب قرار أوبك + لروسيا.

وأضاف ديوكوف أنه“في العام الماضي، قمنا بزيادة حجم الإنتاج، ونخطط لفعل الشيء نفسه هذا العام، لكن بالنسبة للنفط، فكل شيء سيعتمد على الحصة التي ستحددها أوبك+ لروسيا”.

وأوضح ديوكوف في تصريحات للصحفيين على هامش يوم الطاقة في معرض روسيا الدولي، أن شركة غازبروم تخطط للحفاظ على حجم برنامج الاستثمار في النفط للعام الحالي عند مستويات 2023.

وأشار أيضًا إلى أن شركة غازبروم الروسية تعتزم مواصلة شحن النفط على طول طريق بحر الشمال في عام 2024، حيث أصبحت كفاءة هذا الطريق أفضل بشكل متزايد، ما يساهم في تقليل وقت التسليم، وتخفيض تكاليف النقل.

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