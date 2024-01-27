ما مدى قوة اقتصاد الهند في عهد مودي؟

في الأسبوع الثاني من 2024، توافد قادة الأعمال إلى ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة انعقاد قمة جوجارات العالمية النابضة بالحياة، وهي واحدة من فعاليات عدة حاولات من خلالها الهند جذب المستثمرين العالميين.

وتفاخر مودي في هذا الحدث قائلاً:“في وقت يكثر فيه انعدام اليقين حول العالم، برزت الهند كشعاع أمل جديد”.

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إنه علي حق، فرغم توقعات تباطؤ النمو العالمي من 2.6% العام الماضي إلى 2.4% في 2024، يبدو أن الهند تزدهر، فقد نما اقتصادها بنسبة 7.6% خلال الـ12 شهرًا حتى الربع الثالث من 2023، متجاوزًا كل التوقعات تقريبًا.

ويتوقع معظم الاقتصاديين معدل نمو سنوي يفوق 6% خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي، كما يسود التفاؤل بين المستثمرين.

يعد التوقيت مناسبا بالنسبة لمودي، خصوصا أن 900 مليون هندي سيكونوا مؤهلين للتصويت في أكبر انتخابات في تاريخ العالم خلال أبريل المقبل، حسب ما أوضحته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وأحد الأسباب الرئيسة التي تزيد من احتمالية فوز مودي، الذي يتولى منصبه منذ 2014، بولاية ثالثة هو أن العديد من الهنود يعتقدون أنه القائد الأكثر كفاءة لخامس أكبر اقتصاد في العالم مقارنة بأي مرشح آخر.

لكن هل هم على حق؟

لتقييم سجل مودي، قامت“ذا إيكونوميست” بتحليل أداء الاقتصاد الهندي ونجاح أكبر إصلاحاته، لتجد أن نمو البلاد تجاوز نظيره في معظم الاقتصادات الناشئة، بينما سوق العمل في الهند لا تزال ضعيفة، كما كانت استثمارات القطاع الخاص مخيبة للآمال.

لكن هذا قد يتغير، فربما تكون الهند على أعتاب طفرة استثمارية من شأنها أن تؤتي ثمارها لأعوام، بفضل الإصلاحات التي يقدمها مودي.

تكشف الأرقام الرئيسة عن قليل من المفاجآت.

فقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند، بعد تعديله وفقاً للقوة الشرائية، بمعدل متوسط نسبته 4.3% سنوياً خلال العقد الذي قضاه مودي في السلطة، وهذا أقل من 6.2% التي تحققت في عهد سلفه مانموهان سينغ، الذي ظل في منصبه أيضًا 10 أعوام.

لكن هذا التباطؤ لم يكن بسبب مودي، بل إن أغلبه يعود إلى الوضع السئ الذي ورثه، إذ بدأت طفرة البنية التحتية في التدهور في عقد 2010، وواجهت الدولة ما وصفه آرفيند سوبرامانيان، الذي أصبح فيما بعد مستشاراً للحكومة، بأزمة الميزانية العمومية المزدوجة، وهي أزمة ضربت البنوك وشركات البنية التحتية، فقد تُركوا مثقلين بالديون المعدومة، مما أدى إلى إعاقة الاستثمار لأعوام بعد ذلك.

كما تولى مودي منصبه في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي، في ظل الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، ثم جاءت جائحة كوفيد.

هذه الظروف الصعبة أدت إلى انخفاض متوسط النمو بين 20 اقتصادًا كبيرًا آخر منخفض ومتوسط الدخل من 3.2% خلال فترة ولاية سينغ إلى 1.6% خلال فترة ولاية مودي.

ومقارنة بهذه المجموعة، واصلت الهند تفوقها في الأداء الاقتصادي.

في ظل هذه الخلفية المضطربة، يُفضل تقييم سجل مودي من خلال النظر في أهدافه الاقتصادية المعلنة، وهي إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز التصنيع.

ووجد أن مودي أحرز تقدمًا في أول هدفين، لكن نتائج الهدف الثالث كانت سيئة حتى الآن.

أصبح الاقتصاد الهندي رسميًا أكثر في عهد مودي، وإن كان ذلك بتكلفة عالية، إذ كانت الفكرة تتلخص في إخراج النشاط من اقتصاد الظل، الذي تهيمن عليه الشركات الصغيرة غير الفعالة التي لا تدفع الضرائب، ونقلها إلى المجال الرسمي للشركات المنتجة والكبيرة.

كانت سياسة مودي الأكثر جدلية على هذه الجبهة هي إلغاء تداول بعض الفئات النقدية، ففي 2016، حظر استخدام فئتين كبيرتين من العملة، اللتان تمثلان 86% من الروبية المتداولة، وهو ما فاجأ كثيرين حتى داخل حكومته.

وكان الهدف المعلن هو جعل المكاسب غير المشروعة للفاسدين عديمة لا قيمة لها، لكن كل الأموال النقدية تقريبًا وجدت طريقها إلى النظام المصرفي، مما يشير إلى أن المحتالين انتقلوا بالفعل إلى عالم الدفع الرقمي أو قاموا بغسل أموالهم.

وبدلاً من ذلك، سُحق الاقتصاد غير الرسمي، وانخفضت استثمارات الأسر والائتمان، وربما تضرر النمو.

ربما كان إلغاء بعض الفئات النقدية سببًا في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الهند، إذ تشمل البنية التحتية العامة الرقمية في البلاد الآن نظام هوية عالمي، ونظام مدفوعات وطني، ونظام إدارة البيانات الشخصية لأشياء مثل الوثائق الضريبية.

وقد صممتها حكومة سينغ، لكن كثيرا منها بُني في عهد مودي، الذي أظهر قدرة الدولة الهندية على إنجاز المشاريع الكبيرة، حيث أصبح الدفع الرقمي الأكثر شيوعًا في المدن الآن، وباتت معظم تحويلات الرعاية الاجتماعية سلسة، لأن مودي وفر حسابات مصرفية لجميع الأسر تقريبًا.

هذه الإصلاحات سهلت على مودي تخفيف حدة الفقر الناتج عن سجل الهند المخيب للآمال في خلق فرص العمل.

وتوزع الحكومة الآن مدفوعات رعاية اجتماعية تبلغ قيمتها نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خشية أن يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى إعاقة تحسن مستويات معيشة أشد الناس فقراً، كما ترسل مئات البرامج الحكومية الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للفقراء.

هذه الإصلاحات تشكل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالنظام القديم، حيث جرى توزيع معظم المساعدات الاجتماعية ماديًا، والتي كانت في كثير من الأحيان تفشل في الوصول إلى المستفيدين المستهدفين بسبب الفساد.

وانخفض معدل الفقر (نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًا) من 19% في 2015 إلى 12% في 2021، وفقًا للبنك الدولي.

ربما اجتذبت الرقمنة أيضًا مزيدا من النشاط الاقتصادي إلى القطاع الرسمي، وكذلك فعلت السياسة الاقتصادية المميزة الأخرى لمودي، والتي تتمثل في ضريبة السلع والخدمات الوطنية، التي أقرت في 2017، والتي جمعت بين خليط من ضرائب الدولة في جميع أنحاء البلاد.

إن الجمع بين أنظمة المدفوعات وأنظمة الضرائب المتجانسة جعل الهند أقرب إلى السوق الوطنية الموحدة أكثر من أي وقت مضى.

هذا الأمر أدى إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وهو الهدف الثاني لمودي.

في الوقت نفسه، أنفقت الحكومة أموالاً طائلة على البنية التحتية المادية، مثل الطرق والجسور، وارتفعت الاستثمارات العامة من حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى ما يقرب من 4.5% في 2022 و2023.

باتت النتائج تتحقق الآن، فقد كتب الرئيس الإقليمي لشركة التصنيع الفرنسية“سان جوبان”، سوبرامانيان، مؤخرًا أن صافي الإيرادات من النظام الضريبي الجديد تجاوز تلك الأرقام الخاصة بالنظام القديم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023.

وهذا حدث حتى مع انخفاض معدلات الضرائب على العديد من السلع.

وهذا التدفق الأكبر للأموال رغم انخفاض أسعار الفائدة، يشير إلى أن الاقتصاد بدأ بالفعل في إضفاء الطابع الرسمي.

مع ذلك، فإن مودي ليس راضيا عن مجرد إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، فقد كان هدفه الثالث هو التصنيع داخل البلاد.

في 2020، أطلقت الحكومة خطة دعم بقيمة 26 مليار دولار (1% من الناتج المحلي الإجمالي) للمنتجات المصنوعة في الهند.

أما في 2021، فتعهدت بتقديم 10 مليارات دولار لشركات أشباه الموصلات لبناء مصانع محليًا.

يشير أحد الرؤساء التنفيذيين إلى أن مودي يتحمل عناء إقناع المديرين التنفيذيين بالاستثمار، في كثير من الأحيان في الصناعات التي يواجهون فيها القليل من المنافسة، وبالتالي قد لا يواجهونها.

بعض الحوافز قد تساعد الصناعات الجديدة على الوقوف على قدميها وتظهر لرؤساء الشركات الأجانب أن الهند مفتوحة للأعمال التجارية.

قالت شركة“فوكسكون”، المورد الرئيسي لشركة“أبل”، في سبتمبر، إنها ستضاعف استثماراتها في الهند خلال العام المقبل، إذ تصنع حاليًا حوالي 10% من أجهزة“آي فون” الخاصة بها هناك.

وفي 2023 أيضًا، بدأت شركة تصنيع الرقائق“ميكرون” العمل في مصنع بتكلفة 2.75 مليار دولار في ولاية جوجارات، ويُتوقع أن يوفر نحو 5000 فرصة عمل بشكل مباشر و15 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر.

لكن حتى الآن، تظل هذه المشاريع أصغر من أن تكون ذات أهمية اقتصادية، وقد ظلت قيمة الصادرات المصنعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي راكدة عند 5% على مدى العقد الماضي، وانخفضت حصة التصنيع في الاقتصاد من حوالي 18% في ظل الحكومة السابقة إلى 16%.

كما تعد السياسة الصناعية مكلفة، إذ ستتحمل الحكومة 70% من تكلفة مصنع ميكرون، مما يعني أنها ستدفع ما يقرب من 100 ألف دولار لكل وظيفة.

وترتفع التعريفات الجمركية، في المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المدخلات الأجنبية.

إذاً ما الذي يهم أكثر: إخفاقات مودي أم نجاحاته؟

إضافة إلى النمو الاقتصادي، يجدر بنا أن ننظر إلى استثمارات القطاع الخاص، فقد كان بطيئًا خلال فترة وجود مودي في منصبه، لكن الازدهار قد يكون قادمًا.

يشير تقرير حديث صادر عن بنك“أكسيس”، وهو أحد أكبر المقرضين في الهند، إلى أن دورة الاستثمار الخاصة قد تتغير، بفضل الميزانيات العمومية الصحية للبنوك والشركات.

كذلك، ارتفعت إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة من قبل الشركات الخاصة إلى أكثر من 200 مليار دولار في 2023، وفقًا لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهذا هو أعلى مستوى خلال عقد، ويرتفع بنسبة 150% منذ 2019.

رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت سبباً في إضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، فإن نوايا الشركات المعلنة للاستثمار في الهند تظل قوية، في ظل سعيها إلى“تقليل المخاطر” المتعلقة بتعرضها للصين.

إذن، ثمة فرصة ما لأن تؤدي إصلاحات مودي إلى تحفيز النمو، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون قد كسب سمعته كمدير اقتصادي ناجح.

لا شك أن نتائج سياسات مودي ستستغرق أعواما قبل أن تصبح محسوسة بالكامل.