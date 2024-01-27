سيريبراس سيستمز لصناعة الرقائق تدرس الطرح بالبورصة في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الناشئة“سيريبراس سيستمز” (Cerebras Systems) طرحاً أولياً لأسهمها في وقت قريب خلال العام الحالي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب هؤلاء الأشخاص فإن الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، أجرت مناقشات أولية مع مستشارين محتملين لطرح أسهمها، والذي من شأنه أن يرفع قيمتها فوق مستوى 4 مليارات دولار الذي سجلته في جولة التمويل عام 2021.

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وأضاف أحد الأشخاص أنها تستهدف إدراج الأسهم في بورصة الأوراق المالية خلال النصف الثاني من هذا العام على أقرب تقدير.

كشف الأشخاص المطلعون عن أن“سيريبراس” أجرت أيضاً محادثات لجمع الأموال بشكل خاص قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام.

وقال أحدهم إن هذه المفاوضات تشمل مستثمراً تربطه بالشركة علاقة تجارية.

ومع ذلك، أوضح هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المعلومات، أن المداولات مستمرة دون اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.

ورفض ممثل عن شركة“سيريبراس” الرد عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

ربما يأتي إدراج الشركة لأسهمها في توقيت أصبحت فيه شركات أشباه الموصلات ضمن القطاعات الأكثر نشاطاً في سوق الاكتتابات العامة الأولية.

وقد نشرت“بلومبرغ نيوز” تقريراً يكشف عن تعاون شركة“أسترا لابس” (Astera Labs)، المدعومة من مستثمرين، بينهم الذراع الاستثمارية لشركة“إنتل”، مع بنوك استثمار للتحضير لطرح عام أولي في أقرب وقت من هذا العام.

أعلنت“سيريبراس” في يوليو عن تصنيع أول جهاز من 9 حواسيب فائقة القدرة لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع أبوظبي، في إطار جهودها لتوفير بدائل عن الأنظمة التي تستخدم تقنية شركة“إنفيديا”، صانعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم.

أصبح حاسوب“كوندور غالاكسي وان” (Condor Galaxy 1)، الموجود في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، جاهزاً الآن للعمل والتشغيل، وفق تصريحات مؤسس“سيريبراس” ورئيسها التنفيذي أندرو فيلدمان.

وقد تكلف تصنيع جهاز الكمبيوتر العملاق أكثر من 100 مليون دولار.

جمعت“سيريبراس” 250 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة“إف” في عام 2021، التي تجاوز فيها تقييم الشركة مستوى 4 مليارات دولار، وفقاً لبيان صدر في ذلك الوقت.

قادت الجولة شركة“ألفا ويف فنتشرز” (Alpha Wave Ventures)، و”صندوق أبوظبي للنمو” (Abu Dhabi Growth Fund)، ومجموعة“جي 42” القابضة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي

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