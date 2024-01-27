سيريبراس سيستمز لصناعة الرقائق تدرس الطرح بالبورصة في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الناشئة“سيريبراس سيستمز” (Cerebras Systems) طرحاً أولياً لأسهمها في وقت قريب خلال العام الحالي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبحسب هؤلاء الأشخاص فإن الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، أجرت مناقشات أولية مع مستشارين محتملين لطرح أسهمها، والذي من شأنه أن يرفع قيمتها فوق مستوى 4 مليارات دولار الذي سجلته في جولة التمويل عام 2021.
موضوعات متعلقة
روسيا تدعو بريطانيا إلى“التخلي عن مسار المواجهة” معها ما مدى قوة اقتصاد الهند في عهد“مودي”؟ روسيا صدرت 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2023
وأضاف أحد الأشخاص أنها تستهدف إدراج الأسهم في بورصة الأوراق المالية خلال النصف الثاني من هذا العام على أقرب تقدير.
كشف الأشخاص المطلعون عن أن“سيريبراس” أجرت أيضاً محادثات لجمع الأموال بشكل خاص قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام.
وقال أحدهم إن هذه المفاوضات تشمل مستثمراً تربطه بالشركة علاقة تجارية.
ومع ذلك، أوضح هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المعلومات، أن المداولات مستمرة دون اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.
ورفض ممثل عن شركة“سيريبراس” الرد عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
ربما يأتي إدراج الشركة لأسهمها في توقيت أصبحت فيه شركات أشباه الموصلات ضمن القطاعات الأكثر نشاطاً في سوق الاكتتابات العامة الأولية.
وقد نشرت“بلومبرغ نيوز” تقريراً يكشف عن تعاون شركة“أسترا لابس” (Astera Labs)، المدعومة من مستثمرين، بينهم الذراع الاستثمارية لشركة“إنتل”، مع بنوك استثمار للتحضير لطرح عام أولي في أقرب وقت من هذا العام.
أعلنت“سيريبراس” في يوليو عن تصنيع أول جهاز من 9 حواسيب فائقة القدرة لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع أبوظبي، في إطار جهودها لتوفير بدائل عن الأنظمة التي تستخدم تقنية شركة“إنفيديا”، صانعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم.
أصبح حاسوب“كوندور غالاكسي وان” (Condor Galaxy 1)، الموجود في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، جاهزاً الآن للعمل والتشغيل، وفق تصريحات مؤسس“سيريبراس” ورئيسها التنفيذي أندرو فيلدمان.
وقد تكلف تصنيع جهاز الكمبيوتر العملاق أكثر من 100 مليون دولار.
جمعت“سيريبراس” 250 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة“إف” في عام 2021، التي تجاوز فيها تقييم الشركة مستوى 4 مليارات دولار، وفقاً لبيان صدر في ذلك الوقت.
قادت الجولة شركة“ألفا ويف فنتشرز” (Alpha Wave Ventures)، و”صندوق أبوظبي للنمو” (Abu Dhabi Growth Fund)، ومجموعة“جي 42” القابضة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775666