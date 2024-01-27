آى بى أر للبترول تبدأ الإنتاج من بئر العلمين-44

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة“آى بى أر” بدء الإنتاج من بئر العلمين -44، بجانب اكتشاف بئر جديد فى منطقة امتياز العلمين يدما، وجارى الانتهاء من الاختبارات فيه.
وكشفت المجموعة فى إفصاح أن بداية الإنتاج من“العلمين-44” يضيف لإنتاجها نحو 2850 برميلا يوميًا من منطقة الامتياز.
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وأشارت إلى أن بئر العلمين-44 الذى بدأ الإنتاج منه حديثًا على بعد 25 مترًا فقط من البئر الاستكشافي الأصلى، والذى أنتج بالفعل 13.8 مليون برميل من النفط.
وذكرت أن الإنتاج من البئر الجديد، وبئر العلمين 44 سيكون من خلال مرافق الإنتاج الحالية لشركة الحمراء للنفط، بعد عام من الحفر وأعمال الصيانة التي تم تنفيذها خلال عام 2023 لعكس الانخفاض الطبيعى التاريخي في هذا الحقل.
وقال محمود دبوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن السنة المالية 2024-2025 تمثل علامة فارقة في حياة امتياز العلمين.
وتوقع، أن يتجاوز متوسط الإنتاج اليومى 6000 برميل نفط يومياً، متجاوزاً متوسط السنة المالية 2023-2024 بنسبة حوالي 50%.
وأعلنت المجموعة أن الخطط لعام 2024 تتضمن حفر ستة آبار عميقة وعشرات من عمليات الصيانة وأعادة الإكمال.
وتسعى مصر لزيادة إنتاج الثروة المعدنية، وزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، وخلال العام الماضى بلغ إنتاج الثروة البترولية 74 مليون طن بينهم 28 مليون زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز ومليون طن بوتجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير، بحسب بيانات وزارة البترول.
وذكرت الوزارة أن إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ارتفع 2% عن العام السابق نتيجة وضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى بخليج السويس .
وقالت إنه تم وضع 5 مشروعات لحقول زيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج ومُستهدف أن تساهم بنحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، وحوالي 144 مليون قدم مكعبة غاز يومياً ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار.
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