آى بى أر للبترول تبدأ الإنتاج من بئر العلمين-44

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة“آى بى أر” بدء الإنتاج من بئر العلمين -44، بجانب اكتشاف بئر جديد فى منطقة امتياز العلمين يدما، وجارى الانتهاء من الاختبارات فيه.

وكشفت المجموعة فى إفصاح أن بداية الإنتاج من“العلمين-44” يضيف لإنتاجها نحو 2850 برميلا يوميًا من منطقة الامتياز.

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وأشارت إلى أن بئر العلمين-44 الذى بدأ الإنتاج منه حديثًا على بعد 25 مترًا فقط من البئر الاستكشافي الأصلى، والذى أنتج بالفعل 13.8 مليون برميل من النفط.

وذكرت أن الإنتاج من البئر الجديد، وبئر العلمين 44 سيكون من خلال مرافق الإنتاج الحالية لشركة الحمراء للنفط، بعد عام من الحفر وأعمال الصيانة التي تم تنفيذها خلال عام 2023 لعكس الانخفاض الطبيعى التاريخي في هذا الحقل.

وقال محمود دبوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن السنة المالية 2024-2025 تمثل علامة فارقة في حياة امتياز العلمين.

وتوقع، أن يتجاوز متوسط الإنتاج اليومى 6000 برميل نفط يومياً، متجاوزاً متوسط السنة المالية 2023-2024 بنسبة حوالي 50%.

وأعلنت المجموعة أن الخطط لعام 2024 تتضمن حفر ستة آبار عميقة وعشرات من عمليات الصيانة وأعادة الإكمال.

وتسعى مصر لزيادة إنتاج الثروة المعدنية، وزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، وخلال العام الماضى بلغ إنتاج الثروة البترولية 74 مليون طن بينهم 28 مليون زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز ومليون طن بوتجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير، بحسب بيانات وزارة البترول.

وذكرت الوزارة أن إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ارتفع 2% عن العام السابق نتيجة وضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى بخليج السويس .

وقالت إنه تم وضع 5 مشروعات لحقول زيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج ومُستهدف أن تساهم بنحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، وحوالي 144 مليون قدم مكعبة غاز يومياً ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار.