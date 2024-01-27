روسيا تدعو بريطانيا إلى التخلي عن مسار المواجهة معها

MENAFN - Al-Borsa News) دعا السفير الروسي لدى بريطانيا ، أندريه كيلين، اليوم السبت المملكة المتحدة إلى“التركيز على العلاقات الجدية والتخلي عن مسار المواجهة مع موسكو بدلا من مناقشة إمكانية نشوب صراع بين البلدين”.

وقال كيلين – في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في حفل إحياء الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينجراد حسبما أوردت وكالة أنباء“تاس” الروسية اليوم –” إنه في ظل وضع سياسي متوتر، سمعنا بشكل مفاجيء دعوات لاستعداد بريطانيا لصراع مع روسيا، وأحطنا علماً به”.

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وأضاف السفير الروسي“ولهذا، يُعد من المهم للغاية أن يعرف السياسيون ويتعلمون ويتذكرون دروس التاريخ، حيث لم يتمكن أحد من هزيمة روسيا على الإطلاق، وهذا مهم للغاية، حيث قدم الاتحاد السوفيتي مساهمة حاسمة في انتصار الحلفاء على النازية“.

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، عندما قبل أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد في موسكو نايجل كيسي، صرح بأن التفاعل في تلك السنوات الصعبة كان بمثابة الأساس لخلق علاقات عالمية جديدة.

وفي هذا الصدد، أود أن” أقول إنه من الضروري الآن التفكير ليس في صراع مع روسيا، بل في كيفية الخروج من دوامة المواجهة هذه، وفي كيفية إنشاء نظام متجدد للعلاقات الدولية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة الأمن“.





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