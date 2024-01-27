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مستعمرون يهاجمون عائلة السواركة في كيسان شرق بيت لحم

1/27/2024 2:15:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/هاجم مستعمرون اليوم السبت، عائلة السواركة في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطن إبراهيم عويضة السواركة وافراد اسرته في خيمتهم بمنطقة "واد بصص" شرق القرية، بهدف اجبارهم على مغادرة ارضهم.

وأضاف أن المستعمرين هددوه بعدم العودة إلى المنطقة، وحاولوا الاستيلاء على جراره الزراعي.

يشار الى ان المواطن السواركة تعرض سابقا الى هجومين من قبل المستعمرين، اصيب خلالهما بكسر في قدمه.


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