مستعمرون يهاجمون عائلة السواركة في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/هاجم مستعمرون اليوم السبت، عائلة السواركة في قرية كيسان، شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطن إبراهيم عويضة السواركة وافراد اسرته في خيمتهم بمنطقة "واد بصص" شرق القرية، بهدف اجبارهم على مغادرة ارضهم.
وأضاف أن المستعمرين هددوه بعدم العودة إلى المنطقة، وحاولوا الاستيلاء على جراره الزراعي.
يشار الى ان المواطن السواركة تعرض سابقا الى هجومين من قبل المستعمرين، اصيب خلالهما بكسر في قدمه.
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