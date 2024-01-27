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ألمانيا تدعو إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى غزة

1/27/2024 2:15:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين/PNN/دعت ألمانيا، إسرائيل إلى الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى الفلسطينيين.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بيان صدر عنها، ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية.

وأضافت بيربوك: "سندعم القرار بكل قوتنا، والمحكمة تلزم إسرائيل بالسماح بشكل عاجل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة، وقالت المحكمة إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات فورية لتمكين توفير المساعدات الإنسانية، التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل.


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