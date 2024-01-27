ألمانيا تدعو إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
برلين/PNN/دعت ألمانيا، إسرائيل إلى الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى الفلسطينيين.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بيان صدر عنها، ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية.
وأضافت بيربوك: "سندعم القرار بكل قوتنا، والمحكمة تلزم إسرائيل بالسماح بشكل عاجل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة، وقالت المحكمة إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات فورية لتمكين توفير المساعدات الإنسانية، التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل.
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