مستعمرون يسرقون أرضا ويضعون بيوتا متنقلة فيها شمال غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/وضع مستعمرون، اليوم السبت، عددا من البيوت المتنقلة "كرافانات" على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بهدف توسعة البؤرة الاستعمارية في منطقة القعدة.
وقال رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، إن مستعمرين قاموا بإضافة بيوتا متنقلة "كرافانات" في منطقة القعدة المستهدفة غرب البلدة؛ وذلك في إطار توسعة البؤرة الاستعمارية، بعد الاستيلاء على الأرض، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات من قوات الاحتلال والمستعمرين بشكل مستمر.
وأضاف أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريفها لتوسعة البؤرة.
وأضاف ذياب أن المستعمرين طردوا المواطنين من المنطقة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم، وذلك لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وعدم عودتهم اليها.
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