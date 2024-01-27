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مستعمرون يسرقون أرضا ويضعون بيوتا متنقلة فيها شمال غرب سلفيت

1/27/2024 2:15:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/وضع مستعمرون، اليوم السبت، عددا من البيوت المتنقلة "كرافانات" على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بهدف توسعة البؤرة الاستعمارية في منطقة القعدة.

وقال رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، إن مستعمرين قاموا بإضافة بيوتا متنقلة "كرافانات" في منطقة القعدة المستهدفة غرب البلدة؛ وذلك في إطار توسعة البؤرة الاستعمارية، بعد الاستيلاء على الأرض، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات من قوات الاحتلال والمستعمرين بشكل مستمر.

وأضاف أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريفها لتوسعة البؤرة.

وأضاف ذياب أن المستعمرين طردوا المواطنين من المنطقة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم، وذلك لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وعدم عودتهم اليها.


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