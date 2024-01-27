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بعد خسارة 6 تريليونات دولار هل أصبحت الأسهم الصينية فرصة للشراء؟

1/27/2024 2:06:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تكثف السلطات الصينية جهودها لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم بعد عمليات بيع واسعة النطاق. وبات انهيار القيم السوقية للشركات المدرجة من ذروتها في عام 2021 يجعلها «أفضل عرض قيمة في العالم»، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن أحد المخضرمين في السوق، واطلعت عليه «العربية Business». ولايزال آخرون غير مقتنعين، قائلين إن الاقتصاد يواجه بعض التحديات الصعبة التي ستستمر في عرقلة الأسهم. فهل هذه لحظة ذهبية أم فخ قيمة؟
ما مدى سوء تراجع الأسهم وما الذي يقف خلفه؟
٭ قليل من أسواق الأسهم في العالم تراجعت بنفس القدر الذي شهدته الصين وهونغ كونغ. إذ انخفض مؤشر CSI 300 للأسهم المتداولة في البر الرئيسي للعام الثالث على التوالي حتى عام 2023. وكان أداء مؤشر «هانج سينج» للأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ أسوأ.
وبدأ المستثمرون في البيع في عام 2021، عندما بلغت حملة القمع على القطاع الخاص في الصين ذروتها. كما أدت قيود «صفر كوفيد» إلى تفاقم المعنويات تجاه السوق. وشهدت الأسهم انتعاشا قويا حتى أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 مع إعادة فتح الصين اقتصادها، لكن التفاؤل تبخر تقريبا.
وبات الركود طويل الأمد في قطاع العقارات، والضغوط الانكماشية المتزايدة، والتوترات مع الولايات المتحدة، والمشاكل الهيكلية بما في ذلك تقلص عدد السكان، تجعل المستثمرين يشككون في إمكانات السوق على المدى الطويل.
ما تأثير ذلك على تقييماتهم؟
٭ وانخفض مؤشر CSI 300 بأكثر من 40% من ذروته في عام 2021 بينما خسر مؤشر Hang Seng China Enterprises أكثر من 50%. وإجمالا، تم محو ما يقرب من 6.3 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الصينية وهونغ كونغ منذ أعلى مستوياتها. وهذا يعني أن تقييماتها تقترب من مستويات منخفضة تاريخيا، وفي بعض المقاييس، هي الأرخص على الإطلاق، مقارنة بأقرانها في الأسواق الرئيسية مثل الهند والولايات المتحدة.000000
يتم تداول مقياس HSCEI الآن عند حوالي 6.5 مكرر الأرباح المقدرة خلال 12 شهرا، أي أقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 8.5 مرات. وقارن ذلك بقراءات تقارب 20 لمؤشر S&P 500 ومؤشر Nifty 50 الهندي ـ وهي الأسواق التي شهدت ارتفاعات ساخنة خلال العام الماضي. وفي مثل هذه التقييمات المنخفضة، من الناحية النظرية، تكون الإمكانية الصعودية قوية.
ما الذي تفعله السلطات للمساعدة؟
٭ وبينما يعاني الاقتصاد والأسهم، اتخذ صناع السياسات سلسلة من الإجراءات ـ لكن لم يكن أي منها كافيا. المستثمرون الذين يراهنون على بازوكا من التحفيز ـ مثل تلك التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية ـ تم استبعادهم. وقد أدت التدابير، بما في ذلك مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من قبل صناديق الدولة، وخفض رسوم تداول الأسهم، والقيود المفروضة على قوائم الأسهم الجديدة، إلى انتعاش قصير الأجل في أحسن الأحوال.
لكن السلطات كثفت دعمها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى آمال بأن هذه المرة قد تكون مختلفة. استجابت الأسهم بتقدم نادر لمدة 3 أيام الأسبوع الماضي.
ويدرس صناع السياسات حزمة إنقاذ سوق الأسهم التي تتضمن حوالي 2 تريليون يوان (279 مليار دولار) لشراء أسهم محلية من خلال رابط بورصة هونغ كونغ. وبعد يوم واحد من انتشار الأخبار، قال بنك الشعب الصيني إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وألمح إلى المزيد من إجراءات الدعم في المستقبل. والآن تتجه كل الأنظار نحو موعد الانتهاء من خطة الإنقاذ المعلن عنها.
هل هذا يجعل الأسهم الصينية بمنزلة «شراء صارخ»؟
٭ وفي حين أنه من المغري دخول السوق وسط علامات مبكرة على الانتعاش، يحذر المتشككون من أنه لم يتغير شيء أساسي. ويتعين على الصين أن تجد السبل اللازمة لإنعاش سوق العقارات، وإقناع المستهلكين بالإنفاق، ومنع دوامة الانكماش. كما أنه من المرجح أن يكون موسم الأرباح القادم باهتا، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
ويدرك المستثمرون جيدا أيضا أن سياسات بكين يمكن أن تتغير لمجرد نزوة، ويشعرون بالقلق من الشعور بخيبة الأمل مرة أخرى إذا كان التحفيز مخيبا للآمال. تقول شركة Pictet Asset Management إن أسواق الأسهم في الصين رخيصة، ولكنها لاتزال تفتقر إلى التغييرات الإيجابية.
ومع ذلك، فإن أولئك الذين يؤمنون بإمكانيات البلاد باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم يرون أسبابا تجعلهم متفائلين. وقال تشالز جيف، المؤسس المشارك لمجموعة جافيكال، إن الأسهم الصينية المتعثرة تقدم الآن أفضل قيمة في العالم، والأمر المؤكد هو أنه مع امتلاء السوق بمخاطر غير معروفة، فقد أصبح مكانا للشجعان.
أشعر بالشجاعة، كيف أغوص فيها؟
٭ ويمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن من خلال الروابط التجارية مع هونغ كونغ. غالبية الأسهم المتداولة في هونغ كونغ هي أيضا شركات من البر الرئيسي، ومن الأسهل الاستثمار بها.
ويمكنهم أيضا شراء الصناديق المتداولة في البورصة المدرجة في الخارج مثل iShares MSCI China ETF وXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF وKraneShares CSI China Internet ETF.
وتشمل الخيارات الأخرى صناديق الاستثمار المشتركة والاستثمار في شهادات الإيداع الأميركية ـ أسهم الشركات الصينية التي تتداول في الولايات المتحدة. قامت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك «علي بابا»، و«بايدو»، و«جيه دي»، بإدراج شهادات إيداع أميركية، ويتتبع مؤشر ناسداك غولدن دراغون الصين تلك الشركات.

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