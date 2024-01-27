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مايكروسوفت تحذر الشركات من هجمات البريد الإلكتروني

1/27/2024 2:06:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة مايكروسوفت إنها بدأت في تحذير المنظمات من أنها كانت أهدافا لنفس المجموعة التي ترعاها روسيا والتي اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمديريها التنفيذيين أواخر العام الماضي.
وتم التعرف على المتسللين ـ مجموعة تعرف باسم Midnight Blizzard أو Cozy Bear ـ من قبل فريق «Threat Intelligence» في «مايكروسوفت» باعتباره نفس الفريق الذي يستهدف المنظمات الأخرى، وفقا لمنشور مدونة من صانع البرامج يوم الخميس كجزء من عمليات الإخطار المعتادة لدينا، بدأنا في إخطار هذه المنظمات المستهدفة.
ويعد هذا الكشف أحدث علامة على أن الأنشطة الأخيرة للمجموعة قد امتدت إلى ما هو أبعد من مايكروسوفت. وأبلغت شركةHewlett Packard Enterprise Co، يوم الأربعاء، عن حدوث اختراق لنظام البريد الإلكتروني السحابية الخاص بها، والذي قالت إنه من المحتمل أن يكون سببه Midnight Blizzard.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت مايكروسوفت أن المجموعة اخترقت حساب مستأجر قديم غير إنتاجي واستخدمته كموطئ قدم للوصول إلى عدد صغير من حسابات البريد الإلكتروني، بما في ذلك حسابات القيادة العليا والموظفين الذين يعملون في مجال الأمن السيبراني والقانوني. وقالت مايكروسوفت إن المتسللين كانوا يستهدفون في البداية رسائل البريد الإلكتروني للحصول على معلومات حول Midnight Blizzard نفسها.
وأضافت مايكروسوفت أن تحقيقا لاحقا وجد أن حساب البريد الإلكتروني الأولي لم يكن به مصادقة متعددة العوامل، وهو إجراء أمني شائع.
وقالت شركة HPE، وهي شركة مزودة لتكنولوجيا المعلومات، إنها تم إخطارها في 12 ديسمبر بأن مجموعة قرصنة تابعة لدولة قومية اخترقت أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بها. يعتقد المحققون أن المتسللين وصلوا إلى البيانات بدءا من شهر مايو باستخدام نسبة صغيرة من صناديق بريد HPE الخاصة بالموظفين العاملين في مجال الأمن السيبراني ومجالات أخرى.
وربطت الحكومة الأميركية مجموعة القرصنة، المعروفة أيضا باسم نوبليوم، بروسيا. وكانت نفس المجموعة قد اخترقت سابقا شركة «SolarWinds Corp» في حملة تجسس إلكترونية ضخمة ضد العديد من الوكالات الفيدرالية.

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