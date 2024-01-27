الشرق الأوسط أفضل الأسواق العالمية أداء بسوق الإنشاءات مع نهاية 2023

MENAFN - Al-Anbaa) محمود عيسىذكرت مجلة ميد ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرت مؤشر زخم مشاريع البناء (CPMI) الصادر عن شركة غلوبل داتا، حيث كانت الأفضل أداء في العالم في ديسمبر 2023 وفقا للمؤشر الذي يوفر تقييما لسلامة مشاريع البناء قيد الإنشاء في جميع مراحل التطوير بدءا من الإعلان عن المشروع وحتى اكتمال إنجازه.

وقالت المجلة ان المؤشر يعكس وتيرة التغيير في المشاريع أثناء تقدمها عبر المراحل السابقة لبدء البناء بالإضافة إلى رسم مسار التقدم للمشاريع في مرحلة التنفيذ. ويتم منح كل مشروع يتم تحديثه نقاطا تعكس ما إذا كان التطور الأخير إيجابيا أو سلبيا أو محايدا، ضمن نطاق من -5 إلى +5.

يتم بعد ذلك ترجيح هذه الدرجات بالقيمة النسبية للمشروع إلى القيمة الإجمالية لكل المشروعات في البلد المعني وبالتالي التوصل الى درجة إجمالية لمؤشر الزخم. وأشار التقرير إلى انه بعد شهرين متتاليين من التحسن انخفضت درجة الزخم الإجمالية في ديسمبر، وفقا لآخر تحديث لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية (CPMI) الخاص بشركة غلوبل داتا.

وانخفضت النتيجة الإجمالية إلى 0.70 في ديسمبر من 0.73 في نوفمبر، لكنها لاتزال أعلى من الدرجات المسجلة في الفترة من يونيو 2023 إلى أكتوبر 2023.

وتراجعت درجة المشاريع في مرحلة التنفيذ إلى 0.87 من أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عندما بلغ 0.90 المسجلة في نوفمبر. أما بالنسبة للمشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ فقد انخفضت النتيجة بشكل هامشي من 0.56.إلى 0.53.